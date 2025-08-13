Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৩৯
ডা. ইকবাল। ছবি: ভিডিও থেকে
ডা. ইকবাল। ছবি: ভিডিও থেকে

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় এক চিকিৎসককে মেরে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর একটি ভবনের ভেতর রক্তাক্ত অবস্থায় অবরুদ্ধ থাকা ওই চিকিৎসক ফেসবুক লাইভে এসে বিষয়টি জানালে পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এলাকার কে বি আমান আলী রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ডা. ইকবালের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তিনি নগরীর বাকলিয়ার পুরাতন চারতলা এলাকায় একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন।

ঘটনার সময় রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসক ইকবাল লাইভে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমি ডা. ইকবাল, বাকলিয়া পুরাতন চারতলা এলাকায় আছি। বিএনপির হারুন ও তার সন্ত্রাসীদের টাকা দেইনি বলে আমাকে মেরেছে। আমি এখন পাশের একটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছি। আমাকে আরও মারার জন্য খুঁজছে। আমি ৯৯৯-এ ফোন দিয়েছি, ২০-৩০ মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো কেউ আসতেছে না। প্লিজ, আমাকে বাঁচান। কাইন্ডলি আমাকে একটু বাঁচান। আমার চোখ দিয়ে রক্ত আসছে, আমার চশমা ভেঙে গেছে।’

ফেসবুক লাইভের ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এ সময় চিকিৎসকে বেশ ভীতসন্ত্রস্ত ও কান্নারত দেখা যায়। তখন তাঁর চোখের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছিল।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় এই রিপোর্ট লেখার সময় ডা. ইকবাল চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘ওখানে ডা. সাহেবের একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছিল। এটা নিয়ে স্থানীয়দের বিরোধ চলে আসছিল। ৯৯৯-এ কল পাওয়ার পর আমরা তাঁকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি।’

তবে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত হারুনের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবাকলিয়াচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে পেটালেন আ.লীগ নেতার ভাতিজা

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার