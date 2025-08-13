ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় এক চিকিৎসককে মেরে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর একটি ভবনের ভেতর রক্তাক্ত অবস্থায় অবরুদ্ধ থাকা ওই চিকিৎসক ফেসবুক লাইভে এসে বিষয়টি জানালে পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এলাকার কে বি আমান আলী রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ডা. ইকবালের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তিনি নগরীর বাকলিয়ার পুরাতন চারতলা এলাকায় একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন।
ঘটনার সময় রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসক ইকবাল লাইভে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমি ডা. ইকবাল, বাকলিয়া পুরাতন চারতলা এলাকায় আছি। বিএনপির হারুন ও তার সন্ত্রাসীদের টাকা দেইনি বলে আমাকে মেরেছে। আমি এখন পাশের একটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছি। আমাকে আরও মারার জন্য খুঁজছে। আমি ৯৯৯-এ ফোন দিয়েছি, ২০-৩০ মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো কেউ আসতেছে না। প্লিজ, আমাকে বাঁচান। কাইন্ডলি আমাকে একটু বাঁচান। আমার চোখ দিয়ে রক্ত আসছে, আমার চশমা ভেঙে গেছে।’
ফেসবুক লাইভের ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এ সময় চিকিৎসকে বেশ ভীতসন্ত্রস্ত ও কান্নারত দেখা যায়। তখন তাঁর চোখের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছিল।
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় এই রিপোর্ট লেখার সময় ডা. ইকবাল চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘ওখানে ডা. সাহেবের একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছিল। এটা নিয়ে স্থানীয়দের বিরোধ চলে আসছিল। ৯৯৯-এ কল পাওয়ার পর আমরা তাঁকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি।’
তবে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত হারুনের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি।
