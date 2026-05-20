চট্টগ্রাম

জাহাজের ক্রু নিহতের ঘটনায় থাইল্যান্ডের নাগরিক গ্রেপ্তার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার তুরাকর্ন বুরুসিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপকূলে বঙ্গোপসাগরে নোঙর করা জাহাজে মারামারিতে ক্রু নিহতের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২০ মে) দুপুরে ওই জাহাজ থেকে তুরাকর্ন বুরুসিক (৩৫) নামের অভিযুক্ত ক্রুকে গ্রেপ্তার করে আনোয়ারা থানার পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তুরাকর্ন বুরুসিক থাইল্যান্ডের নাগরিক। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আনোয়ারার উপকূল বঙ্গোপসাগরে নোঙর করা বিদেশি জাহাজে মারামারির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তুরাকর্ন বুরুসিকের ছুরিকাঘাতে রাফিফং কালাহান (৩০) নামের এক ক্রু গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। থাইল্যান্ডের এ নাগরিক এমভি কেপিপি-০১ (আইএমও ৯০২১২০৩) নামের একটি বিদেশি জাহাজে ক্রু হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

