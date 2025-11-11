Ajker Patrika

চট্টগ্রামে বন্দর এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের সময় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা নিষিদ্ধের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়িয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। আজ মঙ্গলবার সিএমপির কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এবং দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির সিংহভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দৈনন্দিন ৫-৬ হাজার যানবাহন বন্দরে চলাচল করে, তাই মিছিল বা সমাবেশের কারণে যেকোনো বিঘ্ন জাতীয় অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা নিষিদ্ধ করা হয়।

এর আগে গত ৯ অক্টোবর গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে ১১ অক্টোবর থেকে ৩০ দিনের জন্য একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এবার আগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় এক মাসের জন্য এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে। একই ইস্যুতে বাম ঘরানার দলগুলো কর্মসূচি পালন করছে।

