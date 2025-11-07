Ajker Patrika
> সারা দেশ

গুলিবিদ্ধ বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে ঢাকায় স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ২০
ছবি: সংগৃহীত

গণসংযোগের সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনের বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে হেলিকপ্টারযোগে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত বিএনপি নেতার একান্ত সচিব মো. আরিফ মুন্না বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এরশাদ উল্লাহ বুকের ডান পাশে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তাঁর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর বায়েজিদের চালিতাতলী এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগের সময় গুলিবিদ্ধ হন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ। এরপর তাঁকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই ঘটনায় সরওয়ার হোসেন বাবলা নামের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন।

