সাতকানিয়ায় কৃষকের ৩ শতাধিক সূর্যমুখী ফুলের গাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় এক কৃষকের প্রায় ৩০০টি সূর্যমুখী গাছ কেটে নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার বাজালিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বটতল হিন্দুপাড়া-সংলগ্ন মাহালিয়া বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রান্তিক কৃষকদের সূর্যমুখী চাষে উৎসাহিত করতে বাজালিয়ার কৃষক নুরুল ইসলামকে প্রণোদনার আওতায় সূর্যমুখীর বীজ ও সার দেওয়া হয়। তিনি বটতল হিন্দুপাড়া-সংলগ্ন মাহালিয়া বিল এলাকায় ১০ শতক জমিতে তিন শতাধিক সূর্যমুখীর চারা রোপণ করেন। সম্প্রতি বাগানটি পরিপক্ব হয়ে ওঠে।
গত কয়েক দিন ধরে শতাধিক তরুণ-তরুণী সেখানে ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে আসছিলেন। এতে ফুলের বাগান ও পাশের সবজিখেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে জানান কৃষক।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক নুরুল ইসলাম বলেন, ‘কৃষি অফিসের পরামর্শ ও প্রণোদনায় সূর্যমুখী চাষ শুরু করি। ফুল ফুটতে শুরু করার পর প্রতিদিনই অনেকে ছবি তুলতে এসে ফুল ছিঁড়ে নিতেন। এতে বাগান ও পাশের জমির ক্ষতি হচ্ছিল। কয়েকজনকে নিষেধ করেছিলাম। ধারণা করছি, ক্ষোভ থেকেই গভীর রাতে কেউ গাছগুলো কেটে দিয়েছে।’
সাতকানিয়া উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা টিটু দাশ বলেন, ১০ শতক জমিতে রোপণ করা সূর্যমুখীগাছগুলোর আর ১৫-২০ দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ পরিণত হওয়ার কথা। দুর্বৃত্তরা সব গাছ কেটে ফেলায় কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক বলেন, এ ঘটনায় থানায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বরিশালের মুলাদীতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার তিন দিনেও বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণ করেননি প্রার্থীরা। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের প্রচারণার সামগ্রী রয়ে গেছে।৩৪ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে দাউদকান্দি জিংলাতলী এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জে অতিরিক্ত দামে ফাস্ট ফুড বিক্রির দায়ে একটি বেকারিকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত সদর উপজেলার পুরাতন কাচারি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে বিএনপি ও একটিতে জামায়াতে ইসলামী বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচিত এই ছয়জনই প্রথমবারের মতো সংসদে যাচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে