Ajker Patrika
যশোর

যশোরে ধানখেত থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
অরুণ অধিকারী। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের কেশবপুরে ধানখেত থেকে অরুণ অধিকারী (৪৮) নামের এক ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে পৌরসভার সাহাপাড়া এলাকার বাসার কাছে ধানখেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ রোববার ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

এলাকাবাসী জানান, অরুণ অধিকারী গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে কেশবপুর শহরের সাহাপাড়ার বাসায় মোটরসাইকেল চালিয়ে ফিরছিলেন। বাড়ির অদূরে একটি ধানখেতের কাছে তাঁকে মোটরসাইকেলের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অরুণ অধিকারী দীর্ঘ ২৮ বছর মালয়েশিয়া ছিলেন। গত এক বছর আগে তিনি দেশে ফিরে মাছের ঘেরের ব্যবসা করছেন। অরুণের বড় ভাই অশোক অধিকারী জানান, তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পুলিশের মাধ্যমে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রিপন রায় বলেন, মৃত অবস্থায় তাঁকে রাত ১টার দিকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকদেব রায় বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

কেশবপুরযশোরপুলিশখুলনা বিভাগজেলার খবর
