চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ কর্মসূচিতে পরিবহনশ্রমিকদের একাত্মতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। আজ রোববার নগরীর বিআরটিসি মার্কেট কার্যালয়ে সংগঠনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির ৪৭টি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সংগঠনের পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও সিলেট) কমিটির সভাপতি মৃণাল চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের হৃৎপিণ্ড ও অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র। চট্টগ্রাম বন্দরের পাশে নৌবাহিনীর দপ্তর, তেল শোধনাগার ও বিমানবন্দর রয়েছে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পাশে চট্টগ্রাম বন্দর দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে তুলে দেওয়া জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের জন্য চরম হুমকি।

মোহাম্মদ মুছার সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সভায় বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির কার্যকরী সভাপতি রবিউল মওলা ও সাধারণ সম্পাদক অলি আহামদ।

উপস্থিত ছিলেন আযম চৌধুরী, মো. ইলিয়াছ, হারুন অর রশিদ, আলাউদ্দিন ফারুক, জহুর উল্লাহ, শাহ আলম হাওলাদার, নুর হোসেন, মোহাম্মদ শফি, মনসুর আলম, মো. ইউসুফ, দৌলত মিয়া, আহমদ হোসেন, নজরুল ইসলাম, রুহুল আমিন রনি, মো. একরাম, জাবেদ হোসেন, জরিফ আলী, আমির হোসেন, আলী আকবর, মো. আলী, কামাল উদ্দিন, মো. রাশেদ, মো. রুবেল, জাকির হোসেন, সুমন, মো. হাসান, শান্ত, মো. রবিন, মো. ইয়াকুব, মো. আবদুর রহিম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে স্কপের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কনভেনশনে আগামী বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অবরোধের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে আগ্রাবাদ বিদ্যুৎ ভবনের সামনে, মাইলের মাথা ও বড়পোল পোর্ট কানেকটিং রোডের মুখ।

