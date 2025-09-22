চন্দনাইশে অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৬

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় অস্ত্রসহ ৬ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের বাদামতলের আমতলী পাহাড় থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি শুটারগান, ৩০টি গুলি ও ৩টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বান্দরবান জেলার ডলুপাড়া এলাকার থৈয় মং মারমার ছেলে মং চালু মারমা (৩৮), সামু মারমার ছেলে মনুচিং মারমা (৪০), মুনিসির ছেলে লুকু-ম (৩৬), অক্ষয় সিংয়ের ছেলে সুলাই মারমা (৩০), ত্রাপুঅর ছেলে চাইসাও (৪০) এবং সৈলক্ষ মারমার ছেলে চাচিংপু মারমা (৩৮)।
চন্দনাইশ আর্মি ক্যাম্পের (১২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি) কমান্ডার ক্যাপ্টেন আরেফ আসমার জয় বলেন, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চাঁদাবাজি, অপহরণ, মারধরসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চন্দনাইশ থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘এলাকাবাসী অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সেনাসদস্যরা পৌঁছার আগেই তারা সন্ত্রাসীদের আটক করে ফেলেছিল। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের হেফাজতে নিয়ে আসি।’
আটক সন্ত্রাসীদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চন্দনাইশ থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় অস্ত্রসহ ৬ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের বাদামতলের আমতলী পাহাড় থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি শুটারগান, ৩০টি গুলি ও ৩টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বান্দরবান জেলার ডলুপাড়া এলাকার থৈয় মং মারমার ছেলে মং চালু মারমা (৩৮), সামু মারমার ছেলে মনুচিং মারমা (৪০), মুনিসির ছেলে লুকু-ম (৩৬), অক্ষয় সিংয়ের ছেলে সুলাই মারমা (৩০), ত্রাপুঅর ছেলে চাইসাও (৪০) এবং সৈলক্ষ মারমার ছেলে চাচিংপু মারমা (৩৮)।
চন্দনাইশ আর্মি ক্যাম্পের (১২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি) কমান্ডার ক্যাপ্টেন আরেফ আসমার জয় বলেন, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চাঁদাবাজি, অপহরণ, মারধরসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চন্দনাইশ থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘এলাকাবাসী অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সেনাসদস্যরা পৌঁছার আগেই তারা সন্ত্রাসীদের আটক করে ফেলেছিল। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের হেফাজতে নিয়ে আসি।’
আটক সন্ত্রাসীদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চন্দনাইশ থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে।
পেট্রলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগে যশোরের শার্শার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৩০ মিনিট আগে
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (ইউসিবিএল) থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের দুই সহযোগী এবং আরামিট গ্রুপের কর্মকর্তা উৎপল পাল ও মো. আবদুল আজিজ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
উপাচার্যসহ শিক্ষক লাঞ্ছিতের সাত মাস পর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া ৩২ জনকে সতর্ক করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) নোয়াখালীর নামে রেকর্ড করা সম্পত্তি আত্মসাৎপূর্বক ভোগদখল করার অপরাধে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিদের মধ্যে একজন নোয়াখালী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের রেকর্ডকিপার, একজন ডিম্যান ও একজন কপিস্ট রয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে দুদক নোয়াখালীর সহকারী পরিচালক১ ঘণ্টা আগে