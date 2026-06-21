Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ১
জানে আলম সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে গুলি করে যুবদল নেতা মাকসুদুল হক চৌধুরী মাসুদ হত্যার ঘটনার মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

রোববার (২১ জুন) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে পার্বত্য রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার ধুপছড়ি এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামি হলেন রাউজান থানার কদলপুর ইউনিয়নের শমসেরপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মোনাফের ছেলে মো. আইয়ুব আলী (৪৫)।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে রাঙামাটি জেলার ধুপছড়ি এলাকা থেকে আইয়ুব আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আইয়ুব রাউজানে যুবদল নেতা মাকসুদুল হক চৌধুরী মাসুদ হত্যা মামলায় এজাহারনামীয় ৯ নম্বর আসামি।

গ্রেপ্তারের পর আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

রাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যারাউজানে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

১৩ জুন বেলা দেড়টার দিকে রাউজান উপজেলার পাহাড়তলী চৌমুহনী বাজারের ‘আশরাফিয়া ফার্মেসি’ নামের একটি ওষুধের দোকানের সামনে মাসুদকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে একদল দুর্বৃত্ত।

নিহত মাসুদ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বেতাগী ইউনিয়নের মৃত আবদুল খালেকের ছেলে। হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচ অস্ত্রধারীকে শনাক্ত করে পুলিশ।

বিষয়:

গুলির‍্যাবচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলরাউজানজেলার খবর
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