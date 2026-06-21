Ajker Patrika
মাদারীপুর

নিখোঁজের দুই দিন পর বাঁশঝাড় থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
নিখোঁজের দুই দিন পর বাঁশঝাড় থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় নিখোঁজের দুই দিন পর সজিব বেপারী (২৭) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। সজিব বেপারী শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি ইউনিয়নের বাজিতপুর গ্রামের হাফেজ বেপারীর ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুরের পর সজিব বেপারী নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি। পরে বিষয়টি থানায় অবহিত করা হয়।

আজ সকালে বাজিতপুর গ্রামের একটি বাঁশঝাড়ে সজিবের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারঠাকুরগাঁওয়ে পৃথক ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, দুজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

উদ্ধার করা লাশ মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। নিহতের শরীরের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

শিবচরনিখোঁজমাদারীপুরঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত