নিখোঁজের দুই দিন পর বাঁশঝাড় থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় নিখোঁজের দুই দিন পর সজিব বেপারী (২৭) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। সজিব বেপারী শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি ইউনিয়নের বাজিতপুর গ্রামের হাফেজ বেপারীর ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুরের পর সজিব বেপারী নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি। পরে বিষয়টি থানায় অবহিত করা হয়।
আজ সকালে বাজিতপুর গ্রামের একটি বাঁশঝাড়ে সজিবের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
উদ্ধার করা লাশ মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। নিহতের শরীরের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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