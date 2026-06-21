Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের এমপির ছেলে যুবদল নেতা সজীব পুলিশের হাতে আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের এমপির ছেলে যুবদল নেতা সজীব পুলিশের হাতে আটক
বিএনপির সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নানের ছেলে ও জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খাইরুল ইসলাম সজীব। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নানের ছেলে ও জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খাইরুল ইসলাম সজীবকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (২১ জুন) দুপুরে রাজধানী থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে হেফাজতে নেয় নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ। পরে বিকেল পাঁচটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনা হয়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে বের করে পুলিশের গাড়িতে ঢাকার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী। তিনি বলেন, ‘আমরা তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ পেয়েছি। তাঁকে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে আসা হয়। অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খাইরুল ইসলাম সজীবকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

এর আগে দুপুরে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে আটক করা হয়। খাইরুল ইসলাম সজীব জেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে দেওয়া হয়েছে।

জেলা পুলিশের একটি সূত্র জানায়, খাইরুল ইসলাম সজীবের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে নারী ঘটিত বিষয়, চাঁদাবাজি, হুমকি রয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত এখনই বলা যাচ্ছে না।

বিষয়:

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