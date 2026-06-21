সিলেটের ডিসি সারওয়ারকে প্রত্যাহার

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলমকে প্রত্যাহার করেছে সরকার।
তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
তবে কেন তাঁকে ডিসির পদ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।
সিলেটের জাফলং ও সাদাপাথর এলাকার পাথর লুট নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে গত বছরের ১৮ আগস্ট ওই জেলার ডিসি মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে প্রত্যাহার করে সরকার। একই দিন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সারওয়ার আলমকে সিলেটের ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়।
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