Ajker Patrika
বেসরকারি

সিম্ফনি মোবাইলে কর্মী নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ১৬: ০৯
সিম্ফনি মোবাইলে কর্মী নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন
প্রতীকী ছবি

এডিসন গ্রুপ (সিম্ফনি মোবাইল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের করপোরেট, অপারেটর অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ‘কী অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

বিভাগ: করপোরেট, অপারেটর অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট

পদের নাম: কী অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

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অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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