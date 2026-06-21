Ajker Patrika
বেসরকারি

এইচএসসি পাসে স্কয়ার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ১৫: ১৭
এইচএসসি পাসে স্কয়ার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠান ‘সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুন পর্যন্ত। এইচএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি, ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৯ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধানগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

কর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

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