কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরি করতে এসে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দেওয়া দুজন রোহিঙ্গা আটক হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন রোকেয়া বেগম ও তাঁর স্বামী মো. আনিস (৪০)।
কামারখন্দ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, রোববার বেলা ১১টার দিকে রোকেয়া বেগম ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে কামারখন্দ নির্বাচন অফিসে ভোটার হওয়ার জন্য আসেন। তাঁর নাম-ঠিকানা ও ভাষা সন্দেহজনক মনে হলে বিষয়টি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও ইউএনওকে জানানো হয়। পরে তাঁকে ইউএনও কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, আজ সোমবার সকালে ইউএনও কার্যালয়ে এক যুবক নিজেকে ওই নারীর স্বামী বলে পরিচয় দেন। তাঁরা কক্সবাজারের উখিয়া টেংখালী ক্যাম্প-১২ জি-৪ থেকে এসেছেন বলে স্বীকার করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের মামলার প্রস্তুতি চলছে।
কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনামিকা নজরুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আটককৃত দুজনই স্বীকার করেছেন তাঁরা রোহিঙ্গা। সোমবার দুপুরে তাঁদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের বিষয়ে আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’
এ বিষয়ে জানতে কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।
