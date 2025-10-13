চট্টগ্রামে বাসা থেকে ১৩২ বোতল মদ উদ্ধার, মালিক-ভাড়াটের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর সদরঘাটে একটি ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে রাখা ১৩২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) নগরের সদরঘাট থানাধীন পূর্ব মাদারবাড়ির সদরঘাট এলাকায় একটি ভবনের ছাদ থেকে এসব মদ জব্দ করে পুলিশ।
আজ সোমবার পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভাড়া বাসাটিতে সুবল দাশ (৪১) নামের এক ব্যক্তি থাকতেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযানের আগে তিনি কৌশলে পালিয়ে যান। ঘটনার পর ভবনটির মালিক রেজাউল করিমও পলাতক আছেন। বিদেশি মদ জব্দের ঘটনায় পরে পলাতক দুজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা দুই-তিনজনকে আসামি করে মাদক আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।
