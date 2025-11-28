Ajker Patrika

থানার কাছেই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে চা-দোকানি নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানার কাছেই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. ইসমাইল (৩০) নামের এক ভ্রাম্যমাণ চা-দোকানি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে নগরীর লালদীঘির পাড়ে জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনারের পুরোনো কার্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত ইসমাইল লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা এবং নগরীর ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি লালদীঘির পাড় ও আশপাশের এলাকায় সাইকেলে ঘুরে চা বিক্রি করতেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ইসমাইল সাইকেলে করে লালদীঘির পাড় থেকে ফিরিঙ্গিবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে কোতোয়ালিমুখী সড়কে তিন ছিনতাইকারী তাঁর পথরোধ করে।

ওসি আরও বলেন, ছিনতাইকারীরা তাঁর কাছে থাকা মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ইসমাইল ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতসিএমপিনিহতচট্টগ্রামকোতোয়ালি থানাচট্টগ্রাম নগরছিনতাই
