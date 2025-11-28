থানার কাছেই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে চা-দোকানি নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানার কাছেই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. ইসমাইল (৩০) নামের এক ভ্রাম্যমাণ চা-দোকানি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে নগরীর লালদীঘির পাড়ে জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনারের পুরোনো কার্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত ইসমাইল লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা এবং নগরীর ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি লালদীঘির পাড় ও আশপাশের এলাকায় সাইকেলে ঘুরে চা বিক্রি করতেন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ইসমাইল সাইকেলে করে লালদীঘির পাড় থেকে ফিরিঙ্গিবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে কোতোয়ালিমুখী সড়কে তিন ছিনতাইকারী তাঁর পথরোধ করে।
ওসি আরও বলেন, ছিনতাইকারীরা তাঁর কাছে থাকা মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ইসমাইল ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার বলাখাল বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি কাপড়ের দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাত পৌনে ১টার দিকে হাজীগঞ্জ পৌরসভাধীন বলাখাল বাজারে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে যায়। পাশাপাশি আরও কয়েকটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় পাঁচটি দোকান থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকার মালামাল অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
পুড়ে যাওয়া দোকানগুলো হলো—মিঠু মজুমদারের ফার্মেসি, কার্তিক সাহার কাপড়ের দোকান, লিটন সাহার কাপড়ের দোকান, মোজাম্মেল মিয়ার হার্ডওয়্যারের দোকান ও আহসান সিকদারের মুদিদোকান।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লিটন সাহা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার সব শেষ। দোকানে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার কাপড় ছিল। আগুনে আমার সব শেষ করে দিল।’
আরেক কাপড় ব্যবসায়ী কার্তিক সাহা জানান, তাঁর দোকানেও ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মালামাল ছিল। তবে কিছু মালপত্র সরাতে পেরেছেন তিনি।
হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বাহারউদ্দিন বলেন, ‘শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। তদন্ত করলে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল এবার অনুদান হিসেবে ৩৬ কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের ইনজেকশন পেয়েছে বিনা মূল্যে। আমেরিকার দাতব্য সংস্থা ডিরেক্ট রিলিফ এই ওষুধ দিয়েছে। প্রতিটি ইনজেকশনের দাম প্রায় ৪ লাখ টাকা। এই ইনজেকশন প্রয়োগ করা হবে বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীরে। এতে রোগীরা দীর্ঘ সময় ভালো থাকবে।
ইনজেকশনটির নাম অ্যাডালিমুমাব। এটি বায়োলজিক ওষুধ, তাই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ফার্স্ট লাইন ওষুধে যথেষ্ট উপকার হয়নি এমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিসসহ আরও কয়েকটি অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিনা মূল্যে দেওয়া হবে ইউএস এফডিএ অনুমোদিত সর্বাধুনিক এই ওষুধ। একজন রোগীর একাধিক ডোজও লাগতে পারে।
ডিরেক্ট রিলিফের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক গড়েন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শীর্ষ শ্রেয়ান। গত জুলাইয়ে এমবিবিএস শেষ করে তিনি এখন রামেক হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসক হিসেবে রয়েছেন। শীর্ষ পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী থাকার সময় স্ট্রোক প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও তা নিয়ে গবেষণা করা সংস্থা ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউএসও) একটি গবেষক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তাদের গবেষণাপত্রটি জার্নালে প্রকাশিত হয়। এটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে সেরা গবেষণা নির্বাচিত হয়।
এটি দেখে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ডিরেক্ট রিলিফের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক গর্ডন উইলকক অস্ট্রেলিয়া থেকে গত মার্চে শীর্ষকে ই-মেইল করেন। তাঁকে জানানো হয়, তাঁরা রামেক হাসপাতালকে অ্যাল্টেপ্লেস অনুদান দিতে চান। শীর্ষ পরে যুক্ত করেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক আজিজুল হক আযাদকে। সম্পৃক্ত হন রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদও।
তাঁদের প্রচেষ্টায় গত ২৫ আগস্ট ডিরেক্ট রিলিফ থেকে আড়াই হাজার ভায়াল অ্যাল্টেপ্লেস আসে রামেক হাসপাতালে। অ্যাল্টেপ্লেস হলো একটি থ্রোমবোলাইটিক ওষুধ, যা স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ফলে রক্তনালিতে জমাট বেঁধে যাওয়া রক্ত মুক্ত করতে ইনজেকশন আকারে ব্যবহার করা হয়। এটি রক্তের মধ্যে জমে থাকা থ্রম্বাস বা ব্লক দূর করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতেও সাহায্য করে। রামেক হাসপাতাল প্রায় ১৭ কোটি টাকা মূল্যের আড়াই হাজার ভায়াল অ্যাল্টেপ্লেস বিনা মূল্যে পায়। এসব ওষুধের ৬০ শতাংশ ইতিমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।
দুই মাস আগে অধ্যাপক আজিজুল হক আযাদ বাতের এই ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ডিরেক্ট রিলিফকে অনুরোধ করেন। তাতে সাড়া দেয় সংস্থাটি। এই ওষুধ আনতে হলে অনুমোদন লাগে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের। রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুমোদন নেন। এরপর গত বুধবার (২৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় ওষুধ এসে পৌঁছায়। কাস্টমস শেষ করে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে ওষুধ এসে পৌঁছেছে রামেক হাসপাতালে।
অধ্যাপক আজিজুল হক আযাদ জানান, ইনজেকশনটি অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে বায়োলজিক ওষুধ বলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বাংলাদেশে শুধু একটি কোম্পানি এর কপি ইনজেকশন তৈরি করে। এটিও অনেক দামি। গরিব রোগীরা এটি নিতে পারে না। তাঁরা ডিরেক্ট রিলিফ থেকে ৯০০ ইনজেকশন পেয়েছেন।
শুক্রবার সকালে ইনজেকশনগুলো ঢাকা থেকে রাজশাহী এসে পৌঁছেছে। তাঁরা এগুলো সংরক্ষণ করেছেন। ইনজেকশনগুলোর মেয়াদ আছে আগামী বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা এগুলো রোগীদের বিনা মূল্যে দেবেন।
রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদ বলেন, ‘ডিরেক্ট রিলিফ থেকে আমরা এর আগে প্রায় ১৭ কোটি টাকার ওষুধ পেয়েছি। হৃদ্রোগ ও স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের এসব ওষুধ বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে আমরা বাতের রোগীদের জন্য ৩৬ কোটি টাকার ওষুধ পেলাম। এটা অসচ্ছল রোগীদের জন্য অনেক উপকার হবে। এসব ইনজেকশনের প্রতিটির দাম প্রায় ৪ লাখ টাকা। এটা সবার জন্য নেওয়া সম্ভব না। এখন ৯০০টি ইনজেকশন বিনা মূল্যে রোগীদের প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।’
শামীম আহাম্মদ জানান, মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক আজিজুল হক আযাদ হাসপাতালের ইউনিট-৫-এর দায়িত্বে আছেন। রোগীদের আগে তাঁকেই দেখানো হবে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যাবে, সে সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন। অনেক দিন ধরে বাতে ভুগছেন, ওষুধে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এমন রোগীরা এই ইনজেকশন নিয়ে দীর্ঘ সময় ভালো থাকতে পারবে।
রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর আত্রাইয়ে আবুল কালাম আজাদ (৫০) নামের এক ধান-ভুট্টা ব্যবসায়ীকে মারধর করে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা সদরের মহিলা কলেজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যবসায়ী আজাদকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আবুল কালাম আজাদ আত্রাই উপজেলার নবাবের তাম্বু গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে।
ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদ জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর তিনি আত্রাই রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাওনা টাকা নিয়ে সাহেবগঞ্জ বাজারে যান। সেখান থেকে একজন অপরিচিত যাত্রীসহ ভ্যানযোগে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন।
আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘পথে মহিলা কলেজের অদূরে একটি কালভার্টের কাছে এসে সঙ্গে থাকা ওই যাত্রী প্রস্রাব করার জন্য ভ্যান থেকে নামে। এর পরপরই ভ্যানচালক এবং ওই যাত্রী গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আমাকে মারধর করে। এরপর আমার কাছে থাকা দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়।’
ছিনতাইকারীদের আক্রমণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে আত্রাই সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসর রহমান বলেন, ‘ছিনতাইয়ের ঘটনার কথা আমরা মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় জমিতে খননকাজ করার সময় মাটির নিচে একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল পাওয়া গেছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার একটি আবাদি জমিতে এটি পাওয়া যায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গড্ডিমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল হোসেন তাঁর মালিকানাধীন আবাদি জমি ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে সমান করছিলেন। মাটি খননের সময় প্রায় ২ ফুট নিচে চাপা থাকা অবস্থায় লোহার তৈরি বস্তুটি শ্রমিকদের নজরে আসে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
মর্টার শেলটির দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুরুত্ব ১০ ইঞ্চি, ব্যাসার্ধ ২.৫ ইঞ্চি। ওজন ৩.৫ কেজি। এটির গায়ে এমকে-১৭ লেখা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মর্টার শেলটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের।
এ বিষয়ে হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন-নবী বলেন, উদ্ধার করা মর্টার শেলটি থানায় নিরাপদে রাখা হয়েছে। বিষয়টি বিজ্ঞ আদালতকে অবহিত করা হবে। আদালত যেভাবে নির্দেশনা দেবেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
