সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় বিস্ফোরণ: নিহত বেড়ে ৫

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি জাহাজভাঙা কারখানায় স্ক্র্যাপ জাহাজ কাটার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণে পাঁচ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত শ্রমিকদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার ভাটিয়ারী স্টেশন রোডসংলগ্ন সাগর উপকূলে মো. লোকমানের মালিকানাধীন ‘ফেরদৌস স্টিল’ নামের জাহাজভাঙা কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মেডিকেল সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার পর দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশেক বলেন, ‘ভাটিয়ারীর ফেরদৌস স্টিলে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ও আহত ব্যক্তিদের চমেক হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকেরা পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের মরদেহ বর্তমানে মর্গে রাখা হয়েছে। আহত অন্যদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ফখরুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পরপরই সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তিনি নিজেও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন।
বিস্ফোরণের বিষয়ে ফেরদৌস স্টিল শিপ ব্রেকিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ‘পুরোনো জাহাজ কাটার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে ঠিক কীভাবে বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’
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