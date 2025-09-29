Ajker Patrika
ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিফলন: ফারুক-ই-আজম

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই অনুষ্ঠিত হবে, এ জন্য নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক।

আজ সোমবার চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ফারুক-ই-আজম বলেন, জনগণের ভোটেই সরকার গঠিত হবে আর সেই প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই একদলনির্ভর বা এক ব্যক্তিনির্ভর নির্বাচন হবে না।

আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে। আমরা সবাই চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, তাকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভোটাররা যেন স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগের মতো একদেশদর্শী, একদলদর্শী কিংবা এক ব্যক্তিদর্শী নির্বাচন আর হবে না। সম্মিলিতভাবে দেশ গড়ার জন্য এ নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিফলন।

এ সময় মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোমাইয়া আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, মিরসরাই সার্কেলের এএসপি নাদিম হায়দার চৌধুরী, মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান, জোরারগঞ্জ থানার ওসি এম আব্দুল হালিম, মিরসরাই পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্যসচিব মোহন দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামজেলার খবরউপদেষ্টামুক্তিযুদ্ধ
