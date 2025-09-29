ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিফলন: ফারুক-ই-আজম

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই অনুষ্ঠিত হবে, এ জন্য নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক।
আজ সোমবার চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক-ই-আজম বলেন, জনগণের ভোটেই সরকার গঠিত হবে আর সেই প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই একদলনির্ভর বা এক ব্যক্তিনির্ভর নির্বাচন হবে না।
আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে। আমরা সবাই চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, তাকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভোটাররা যেন স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগের মতো একদেশদর্শী, একদলদর্শী কিংবা এক ব্যক্তিদর্শী নির্বাচন আর হবে না। সম্মিলিতভাবে দেশ গড়ার জন্য এ নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিফলন।
এ সময় মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোমাইয়া আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, মিরসরাই সার্কেলের এএসপি নাদিম হায়দার চৌধুরী, মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান, জোরারগঞ্জ থানার ওসি এম আব্দুল হালিম, মিরসরাই পূজা উদ্যাপন পরিষদের সদস্যসচিব মোহন দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই অনুষ্ঠিত হবে, এ জন্য নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক।
আজ সোমবার চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক-ই-আজম বলেন, জনগণের ভোটেই সরকার গঠিত হবে আর সেই প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই একদলনির্ভর বা এক ব্যক্তিনির্ভর নির্বাচন হবে না।
আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকার উভয়ই প্রস্তুত রয়েছে। আমরা সবাই চাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, তাকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভোটাররা যেন স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগের মতো একদেশদর্শী, একদলদর্শী কিংবা এক ব্যক্তিদর্শী নির্বাচন আর হবে না। সম্মিলিতভাবে দেশ গড়ার জন্য এ নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিফলন।
এ সময় মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোমাইয়া আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, মিরসরাই সার্কেলের এএসপি নাদিম হায়দার চৌধুরী, মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান, জোরারগঞ্জ থানার ওসি এম আব্দুল হালিম, মিরসরাই পূজা উদ্যাপন পরিষদের সদস্যসচিব মোহন দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
গাজীপুর মহানগরীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে পাঁচজন। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে সদর মেট্রো থানার তেলিপাড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানাতে পেরেছে পুলিশ। তাঁর নাম এমদাদুল হক।৩ মিনিট আগে
পাবনার ফরিদপুর উপজেলার চলনবিলের আওতার মধ্যে পড়া বিভিন্ন বিলে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে অবাধে মাছ শিকার চললেও প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর নীরব থাকছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিলগুলোতে অবৈধ জাল দিয়ে দেদারসে মাছ ধরার কারণে দেশীয় মাছের সংকট দেখা দিচ্ছে। মাছের পাশাপাশি কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, ব্যাঙ প্রভৃতি..৪ মিনিট আগে
এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।৩৯ মিনিট আগে
রাজধানীর সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মডেল অনুসরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।৪২ মিনিট আগে