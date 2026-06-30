Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে ফিশিং জাহাজে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ২১: ৪৬
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে ফিশিং জাহাজে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ৬
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সদরঘাট থানাধীন কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা ‘এমভি দেশ’ নামে একটি ফিশিং জাহাজে আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। এতে জাহাজটির কর্মীসহ পাশে থাকা ‘ডিজনি’ নামে আরেকটি ফিশিং জাহাজের মোট ছয় কর্মী দগ্ধ হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার আশিকুজ্জামান তামিম, গ্রিজার রুবেল, ডেকের কর্মী শাহ আলম, উইঞ্চ অপারেটর নিজাম উদ্দিন, ডুবুরি রাসেল এবং নাবিক ছিদ্দিক আহমেদ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সমুদ্রে মাছ আহরণ শেষে গতকাল সোমবার দুপুরে জাহাজটি কর্ণফুলী নদীর সাম্পানঘাট এলাকার মুরিংয়ে নোঙর করে। আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১টার দিকে জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়লে ছয়জন দগ্ধ হন। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেলে জাহাজের ক্যাপ্টেন জুবায়ের মাহমুদ (৪২) সদরঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, কর্ণফুলীতে বিস্ফোরণে দগ্ধ ছয়জনকে চমেক হাসপাতালে আনার পর তিনজনকে দুপুরেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় অবস্থা আশঙ্কাজনক। চমেক হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্য তিনজন সামান্য দগ্ধ হয়েছেন।

সদরঘাট নৌ থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন শ্রমিক এবং একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজাহাজআগুনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত