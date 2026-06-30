চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে ফিশিং জাহাজে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ৬

চট্টগ্রামের সদরঘাট থানাধীন কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা ‘এমভি দেশ’ নামে একটি ফিশিং জাহাজে আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। এতে জাহাজটির কর্মীসহ পাশে থাকা ‘ডিজনি’ নামে আরেকটি ফিশিং জাহাজের মোট ছয় কর্মী দগ্ধ হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার আশিকুজ্জামান তামিম, গ্রিজার রুবেল, ডেকের কর্মী শাহ আলম, উইঞ্চ অপারেটর নিজাম উদ্দিন, ডুবুরি রাসেল এবং নাবিক ছিদ্দিক আহমেদ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সমুদ্রে মাছ আহরণ শেষে গতকাল সোমবার দুপুরে জাহাজটি কর্ণফুলী নদীর সাম্পানঘাট এলাকার মুরিংয়ে নোঙর করে। আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১টার দিকে জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়লে ছয়জন দগ্ধ হন। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেলে জাহাজের ক্যাপ্টেন জুবায়ের মাহমুদ (৪২) সদরঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, কর্ণফুলীতে বিস্ফোরণে দগ্ধ ছয়জনকে চমেক হাসপাতালে আনার পর তিনজনকে দুপুরেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের শরীরের ১০০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় অবস্থা আশঙ্কাজনক। চমেক হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্য তিনজন সামান্য দগ্ধ হয়েছেন।
সদরঘাট নৌ থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন শ্রমিক এবং একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন।
টাঙ্গাইলে ৫ বছরের শিশু রায়হানুল ইসলাম আরাফকে অপহরণ, হত্যা ও লাশ গুমের দায়ে মো. নুরুন্নবীকে মৃত্যুদণ্ড, ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার রায় দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন।৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ২ হাজার ২৬০ কোটি ২৪ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এই বাজেট ঘোষণা করেন।৬ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যাকাণ্ডের অধিকতর তদন্তে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।২১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে তাঁর সমর্থকদের সড়ক অবরোধের পর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের যৌথ উদ্যোগে সড়ক থেকে গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দেওয়ার পর আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আটকে থাকা২২ মিনিট আগে