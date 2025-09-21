Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ভারত থেকে এল ৫৬ টন টমেটো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো আমদানি। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় ২ বছর পর ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে। এতে বাজারে টমেটোর দাম কমবে বলে আশা করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সারা দিনে দুটি ট্রাকে ভারতীয় টমেটো সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রবেশ করেছে।

জেলা শহরের নিউমার্কেটে অবস্থিত কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী মতিউর রহমান বলেন, আজকের বাজারে ১১০ থেকে ১২০ টাকা কেজি পাইকারি দরে টমেটো বিক্রি হয়েছে। আর খুচরা বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা কেজি। আর চার-পাঁচ দিন আগে পাইকারি ৯০ টাকা আর খুচরা ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। বর্তমান বাজারে টমেটোর আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। যার কারণে প্রতিদিন টমেটোর দাম কমছে।

সোনামসজিদ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক সমীর চন্দ্র ঘোষ বলেন, এই স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো তেমন আসে না। প্রায় দুই বছর পর আজকে টমেটো এসেছে। আজকে সারা দিনে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে প্রায় ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে।

পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মাঈনুল ইসলাম বলেন, সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো অনেক দিন ধরে আসা বন্ধ ছিল। আজকে হঠাৎ করে দুটি ট্রাকে টমেটো এসেছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থলবন্দরচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদররাজশাহী
