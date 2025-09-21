ভারত থেকে এল ৫৬ টন টমেটো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় ২ বছর পর ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে। এতে বাজারে টমেটোর দাম কমবে বলে আশা করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সারা দিনে দুটি ট্রাকে ভারতীয় টমেটো সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রবেশ করেছে।
জেলা শহরের নিউমার্কেটে অবস্থিত কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী মতিউর রহমান বলেন, আজকের বাজারে ১১০ থেকে ১২০ টাকা কেজি পাইকারি দরে টমেটো বিক্রি হয়েছে। আর খুচরা বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা কেজি। আর চার-পাঁচ দিন আগে পাইকারি ৯০ টাকা আর খুচরা ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। বর্তমান বাজারে টমেটোর আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। যার কারণে প্রতিদিন টমেটোর দাম কমছে।
সোনামসজিদ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক সমীর চন্দ্র ঘোষ বলেন, এই স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো তেমন আসে না। প্রায় দুই বছর পর আজকে টমেটো এসেছে। আজকে সারা দিনে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে প্রায় ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে।
পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মাঈনুল ইসলাম বলেন, সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো অনেক দিন ধরে আসা বন্ধ ছিল। আজকে হঠাৎ করে দুটি ট্রাকে টমেটো এসেছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় ২ বছর পর ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে। এতে বাজারে টমেটোর দাম কমবে বলে আশা করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সারা দিনে দুটি ট্রাকে ভারতীয় টমেটো সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রবেশ করেছে।
জেলা শহরের নিউমার্কেটে অবস্থিত কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী মতিউর রহমান বলেন, আজকের বাজারে ১১০ থেকে ১২০ টাকা কেজি পাইকারি দরে টমেটো বিক্রি হয়েছে। আর খুচরা বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা কেজি। আর চার-পাঁচ দিন আগে পাইকারি ৯০ টাকা আর খুচরা ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। বর্তমান বাজারে টমেটোর আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। যার কারণে প্রতিদিন টমেটোর দাম কমছে।
সোনামসজিদ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক সমীর চন্দ্র ঘোষ বলেন, এই স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো তেমন আসে না। প্রায় দুই বছর পর আজকে টমেটো এসেছে। আজকে সারা দিনে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে প্রায় ৫৬ টন ভারতীয় টমেটো আমদানি করা হয়েছে।
পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মাঈনুল ইসলাম বলেন, সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে টমেটো অনেক দিন ধরে আসা বন্ধ ছিল। আজকে হঠাৎ করে দুটি ট্রাকে টমেটো এসেছে।
স্বামী বাবুল মিয়ার ঋণের বোঝার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্যকলহ লেগেছিল স্ত্রী বীথি আক্তার বিলকিসের সঙ্গে। সেই কলহ থেকে মুক্তি পেতে বাবুল মিয়া স্ত্রীকে হত্যা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাড়া করা তিন বন্ধুকে নিয়ে বিলকিসকে শ্বাসরোধে হত্যার পর রাজধানীর উত্তরার ১৭ নম্বর সেক্টরের কাশবনে মরদেহ ফেলে রাখেন...৪১ মিনিট আগে
ফুলবাড়ীতে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত ওই নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। পরে স্বামীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী বরিশাল নগরীতে মশাল মিছিল করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিল বের করার ১ মিনিটের মধ্যেই তাঁদের ধাওয়া করে চারজনকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয় লোকজন। আজ রোববার রাত ৮টার দিকে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসংলগ্ন ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে মিছিলটি১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে গতকাল শনিবার ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঋণ আদায়-বিতরণ, আমানত ও রেমিট্যান্স সংগ্রহে শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মী ও সব পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপী এ আয়োজন হয়।১ ঘণ্টা আগে