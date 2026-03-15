চাঁদপুরে গ্যাস লিকেজের আগুন, পুড়ল পুলিশের গাড়ি ও অটোরিকশা

চাঁদপুর শহরের বাবুরহাট এলাকায় আজ রোববার বিকেলে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে সৃষ্ট আগুনে পুলিশের টহল গাড়িসহ দুটি যানবাহন পুড়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, রোববার (১৫ মার্চ) বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে পুলিশের একটি টহল টিম গাড়ি নিয়ে বাবুরহাট এলাকায় দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিল। গাড়িটি পুলিশ লাইনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে অটোরিকশাচালক ও যাত্রীরা দ্রুত চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাটি গিয়ে পুলিশের টহল গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। মুহূর্তের মধ্যেই অটোরিকশায় লাগা আগুন পুলিশের গাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে।
এ সময় পুলিশের গাড়িতে থাকা চালক ও সদস্যরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে সক্ষম হলেও আগুনে ঘটনাস্থলেই দুটি যানবাহন পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অটোরিকশা ও পুলিশের গাড়িটির অধিকাংশ পুড়ে যায়।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
