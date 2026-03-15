৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

দেশের ৪২টি জেলা পরিষদে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ রোববার তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলা পরিষদসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
জেলা পরিষদে নতুন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন:
পঞ্চগড়—মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, দিনাজপুর—মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, রংপুর—মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম—মো. সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, গাইবান্ধা—অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক, জয়পুরহাট—মো. মাসুদ রানা প্রধান, বগুড়া—এ কে এম আহাসানুল তৈয়ব জাকির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ—মো. হারুনুর রশিদ, নওগাঁ—মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, রাজশাহী—মো. এরশাদ আলী, নাটোর—মো. রহিম নেওয়াজ, মেহেরপুর—মো. জাভেদ মাসুদ, কুষ্টিয়া—সোহরাব উদ্দিন, ঝিনাইদহ—মো. আবুল মজিদ, যশোর—দেলোয়ার হোসেন খান খোকন, মাগুরা—আলী আহমেদ, বাগেরহাট—শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, খুলনা—এস এম মনিরুল হাসান (বাপ্পী), পটুয়াখালী—স্নেহাংশু সরকার, ভোলা—গোলাম নবী আলমগীর, বরিশাল—আকন কুদ্দুসর রহমান, ঝালকাঠি—মো. শাহাদাৎ হোসেন, পিরোজপুর— আলমগীর হোসেন, টাঙ্গাইল—এস এম ওবায়দুল হক, শেরপুর—এ বি এম মামুনুর রশিদ, ময়মনসিংহ—সৈয়দ এমরান সালেহ, নেত্রকোনা—মো. নূরুজ্জামান (অ্যাড.), কিশোরগঞ্জ—খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল খান, মুন্সিগঞ্জ—এ কে এম ইরাদত, নারায়ণগঞ্জ—মো. মামুন মাহমুদ, রাজবাড়ী—আব্দুস সালাম মিয়া, গোপালগঞ্জ—শরিফ রফিক উজ্জামান, মাদারীপুর—খোন্দকার মাশুকুর রহমান, শরীয়তপুর—সরদার এ কে এম নাসির উদ্দিন, সুনামগঞ্জ—মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী, সিলেট—আবুল কাহের চৌধুরী, মৌলভীবাজার—মিজানুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা—মো. মোশতাক মিয়া, নোয়াখালী—মো. হারুনুর রশিদ আজাদ, লক্ষ্মীপুর—সাহাব উদ্দিন এবং কক্সবাজারে এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন কারাগারের পাঁচ কয়েদির অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হয়েছে। আজ রোববার রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁদের সাজা মওকুফ করা হয় বলে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ নিশ্চিত করেছেন।৩৩ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করে গত ১২ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনটি আজ রোববার প্রকাশ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকা থেকে ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) কয়েক কোটি টাকা মূল্যের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে সংঘটিত এ ঘটনা গতকাল শনিবার প্রকাশ্যে আসে। আজ রোববার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর কক্সবাজার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা১ ঘণ্টা আগে
কোম্পানি করদাতাদের আয়কর দাখিলের সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কোম্পানি করদাতারা রিটার্ন দিতে পারবে। আজ রোববার এক আদেশে এই সময় বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এদিকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপলক্ষে এবং ই-ভ্যাট সিস্টেমে কিছুটা ধীর....১ ঘণ্টা আগে