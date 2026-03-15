৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৫৯
দেশের ৪২টি জেলা পরিষদে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ রোববার তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলা পরিষদসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জেলা পরিষদে নতুন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন:

পঞ্চগড়—মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, দিনাজপুর—মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, রংপুর—মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম—মো. সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, গাইবান্ধা—অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক, জয়পুরহাট—মো. মাসুদ রানা প্রধান, বগুড়া—এ কে এম আহাসানুল তৈয়ব জাকির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ—মো. হারুনুর রশিদ, নওগাঁ—মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, রাজশাহী—মো. এরশাদ আলী, নাটোর—মো. রহিম নেওয়াজ, মেহেরপুর—মো. জাভেদ মাসুদ, কুষ্টিয়া—সোহরাব উদ্দিন, ঝিনাইদহ—মো. আবুল মজিদ, যশোর—দেলোয়ার হোসেন খান খোকন, মাগুরা—আলী আহমেদ, বাগেরহাট—শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, খুলনা—এস এম মনিরুল হাসান (বাপ্পী), পটুয়াখালী—স্নেহাংশু সরকার, ভোলা—গোলাম নবী আলমগীর, বরিশাল—আকন কুদ্দুসর রহমান, ঝালকাঠি—মো. শাহাদাৎ হোসেন, পিরোজপুর— আলমগীর হোসেন, টাঙ্গাইল—এস এম ওবায়দুল হক, শেরপুর—এ বি এম মামুনুর রশিদ, ময়মনসিংহ—সৈয়দ এমরান সালেহ, নেত্রকোনা—মো. নূরুজ্জামান (অ্যাড.), কিশোরগঞ্জ—খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল খান, মুন্সিগঞ্জ—এ কে এম ইরাদত, নারায়ণগঞ্জ—মো. মামুন মাহমুদ, রাজবাড়ী—আব্দুস সালাম মিয়া, গোপালগঞ্জ—শরিফ রফিক উজ্জামান, মাদারীপুর—খোন্দকার মাশুকুর রহমান, শরীয়তপুর—সরদার এ কে এম নাসির উদ্দিন, সুনামগঞ্জ—মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী, সিলেট—আবুল কাহের চৌধুরী, মৌলভীবাজার—মিজানুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা—মো. মোশতাক মিয়া, নোয়াখালী—মো. হারুনুর রশিদ আজাদ, লক্ষ্মীপুর—সাহাব উদ্দিন এবং কক্সবাজারে এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী।

