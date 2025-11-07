Ajker Patrika

চাঁদপুর

সড়ক অবরোধ মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার সমর্থকদের

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে টানা তিন দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির নেতা এম এ হান্নানের অনুসারীরা। আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর সড়কের ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ায় চাঁদপুরে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ

তাবলিগে যাওয়া তরুণের প্রাণ গেল ডাকাতিয়া নদীতে ডুবে

জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, এনসিপির নেতা গ্রেপ্তার

শাহরাস্তিতে বসতবাড়ি থেকে ১২টি গোখরা সাপ উদ্ধার

আমনখেতে ইঁদুরের উপদ্রব, দুশ্চিন্তায় কৃষক

নিষেধাজ্ঞা শেষে জাল-নৌকা নিয়ে নদীতে জেলেরা

প্রাণ ফিরছে ঘাটের

নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে নেমেছেন জেলেরা, মাছঘাটে কর্মচাঞ্চল্য

চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় ১৯ দিনে ৮৭ জেলে গ্রেপ্তার

চাঁদপুর মেডিকেল কলেজের জন্য ডাকাতিয়ার পাড়ে অধিগ্রহণ হচ্ছে ৩০ একর জমি

নিম্নমানের ইট দিয়ে সড়ক নির্মাণ

‘নির্যাতন সইতে না পেরে’ কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন, গৃহবধূর মৃত্যু

চাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য আটক

নিষেধাজ্ঞা অমান্য: চাঁদপুরে ইলিশ ধরায় ১১ দিনে ৬১ জেলে গ্রেপ্তার

পদ্মা-মেঘনায় মা ইলিশ শিকার করায় ৪৫ জেলে আটক

চাঁদপুর পৌরসভায় পথ কুকুরকে দেওয়া হচ্ছে জলাতঙ্ক টিকা

