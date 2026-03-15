বাগেরহাটে গুলিতে নিহত শ্রমিক লীগ নেতার দাফন

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত সোহাগ শেখের (৪২) দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার উদয়পুর সরকারি ওয়াজেদ মেমোরিয়াল মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
এর আগে শনিবার রাতে তিনি উপজেলা সদরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন।
সোহাগ শেখ মোল্লাহাট উপজেলার উদয়পুর গ্রামের দাউদ শেখের ছেলে। তিনি মোল্লাহাট বাজারের ঢেউ টিন ব্যবসায়ী এবং উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক।
জানা যায়, হত্যাকাণ্ডের এক দিন পার হলেও থানায় কোনো মামলা হয়নি। কাউকে আটকও করতে পারেনি পুলিশ। এমনকি ৭ মার্চ ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশ থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হওয়া নূর ইসলাম (২৭) তাঁর প্রতিষ্ঠানের (শেখ ট্রেডার্স) বিক্রয় প্রতিনিধি। ওই ঘটনায়ও থানায় কোনো মামলা হয়নি।
এ বিষয়ে মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রমজানুল হক বলেন, দুর্বৃত্তের গুলিতে সোহাগ নিহতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত মামলা হয়নি। স্বজনদের আসতে বলা হয়েছে। তাঁরা এলে মামলা হবে। তবে অপরাধীদের শনাক্তে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
এদিকে মোল্লাহাট বাজারের ব্যবসায়ীরা আজ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে শোক মিছিল করেছে। মিছিল শেষে ব্যবসায়ীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।
