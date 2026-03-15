উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

নিজের উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করে গত ১২ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনটি আজ রোববার প্রকাশ করা হয়েছে।
জাহেদ উর রহমান এত দিন প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। এই দায়িত্বের সঙ্গে নতুন করে তাকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
