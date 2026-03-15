জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

কাছের মানুষদের নিয়ে ৬১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন বলিউড তারকা আমির খান। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানের ৬১তম জন্মদিন ছিল গতকাল শনিবার। ঘরোয়া পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয় সেই জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে আমিরের পাশে ছিলেন তাঁর বান্ধবী গৌরী স্প্রাট। শুধু কি তাই, সেখানে হাজির হন আমিরের সাবেক দুই স্ত্রী রীনা দত্ত এবং কিরণ রাও।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, আমির তাঁর জন্মদিনটি উদ্‌যাপন করেন পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে। সেই তালিকায় প্রথমেই ছিলেন বান্ধবী গৌরী স্প্রাট। ছেলে আজাদ রাও খানকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমিরের দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাও। প্রথম স্ত্রী রীনা দত্ত হাজির হয়েছিলেন ছেলে জুনায়েদ খান ও ইরা খানকে নিয়ে।

আমিরের জন্মদিন উদ্‌যাপনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ভারতের জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। তিনিও স্ত্রী সাফা বেইগকে নিয়ে হাজির ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। ভিডিওর একপর্যায়ে দেখা যায়, আমির জন্মদিনের কেক কাটছেন, আর উপস্থিত অতিথিরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। একটু পর আমির ছেলে আজাদ ও মেয়ে ইরাকে কেক খাইয়ে দেন। এরপর বান্ধবী গৌরীর মুখে তুলে দেন কেকের একটি টুকরো।

অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিও এরই মধ্যে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আমির তাঁর বান্ধবী গৌরীকে নিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করছেন। একটু পর রীনা দত্ত ছেলে জুনায়েদ খানকে নিয়ে প্রস্থান করেন।

অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অভিনেতা ভিকি কৌশল, রিতেশ দেশমুখ হাজির ছিলেন। রিতেশের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী জেনেলিয়া ডি’সুজা। চলচ্চিত্র প্রযোজক রিতেশ সিদ্ধাওয়ানিও এসেছিলেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।

আগামী ১ মে মুক্তি পাবে আমিরের ছেলে জুনায়েদ খান অভিনীত সিনেমা ‘এক দিন’। এই চলচ্চিত্রে জুনায়েদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সাই পল্লবী। ছেলের ছবি বাজিমাত করাতে উঠেপড়ে লেগেছেন আমির খান। এ ছাড়া তিনি ‘লাহোর ১৯৪৭’ নামের একটি চলচ্চিত্রও প্রযোজনা করছেন। আগামী ১৩ আগস্ট ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

এলাকার খবর
Loading...

ইরানি ড্রোন ঠেকাতে সহায়তার বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে যা চাইল ইউক্রেন

মন্ত্রণালয়ে এসে ফুলেল শুভেচ্ছা নিলেন না নবনিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

১৩৩টি অধ্যাদেশ বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয়েছে

৯ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ হবে: সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

ভয় পাই জিন ভূতকে—যাদের দেখি না, যারা পেছনে কথা বলে, সামনে আসার সাহস করে না: আসিফ আকবর

‘ঈদ আনন্দ’ উপস্থাপনায় মুকিত জাকারিয়া ও নাবিলা ইসলাম

সাত তারকার অংশগ্রহণে নাগরিকের ‘তারায় তারায়’

