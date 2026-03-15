জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানের ৬১তম জন্মদিন ছিল গতকাল শনিবার। ঘরোয়া পরিবেশে উদ্যাপন করা হয় সেই জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে আমিরের পাশে ছিলেন তাঁর বান্ধবী গৌরী স্প্রাট। শুধু কি তাই, সেখানে হাজির হন আমিরের সাবেক দুই স্ত্রী রীনা দত্ত এবং কিরণ রাও।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, আমির তাঁর জন্মদিনটি উদ্যাপন করেন পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে। সেই তালিকায় প্রথমেই ছিলেন বান্ধবী গৌরী স্প্রাট। ছেলে আজাদ রাও খানকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমিরের দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাও। প্রথম স্ত্রী রীনা দত্ত হাজির হয়েছিলেন ছেলে জুনায়েদ খান ও ইরা খানকে নিয়ে।
আমিরের জন্মদিন উদ্যাপনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ভারতের জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। তিনিও স্ত্রী সাফা বেইগকে নিয়ে হাজির ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। ভিডিওর একপর্যায়ে দেখা যায়, আমির জন্মদিনের কেক কাটছেন, আর উপস্থিত অতিথিরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। একটু পর আমির ছেলে আজাদ ও মেয়ে ইরাকে কেক খাইয়ে দেন। এরপর বান্ধবী গৌরীর মুখে তুলে দেন কেকের একটি টুকরো।
অনুষ্ঠানের একাধিক ভিডিও এরই মধ্যে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আমির তাঁর বান্ধবী গৌরীকে নিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করছেন। একটু পর রীনা দত্ত ছেলে জুনায়েদ খানকে নিয়ে প্রস্থান করেন।
অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অভিনেতা ভিকি কৌশল, রিতেশ দেশমুখ হাজির ছিলেন। রিতেশের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী জেনেলিয়া ডি’সুজা। চলচ্চিত্র প্রযোজক রিতেশ সিদ্ধাওয়ানিও এসেছিলেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।
আগামী ১ মে মুক্তি পাবে আমিরের ছেলে জুনায়েদ খান অভিনীত সিনেমা ‘এক দিন’। এই চলচ্চিত্রে জুনায়েদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সাই পল্লবী। ছেলের ছবি বাজিমাত করাতে উঠেপড়ে লেগেছেন আমির খান। এ ছাড়া তিনি ‘লাহোর ১৯৪৭’ নামের একটি চলচ্চিত্রও প্রযোজনা করছেন। আগামী ১৩ আগস্ট ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
আসিফ আকবর একসময় নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন। পরে গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। জনপ্রিয় এই শিল্পী আবার ফিরেছেন ক্রিকেটে। গানের পাশাপাশি ক্রিকেট নিয়ে বেড়েছে তাঁর ব্যস্ততা। ক্রিকেট নিয়ে কী ভাবছেন আসিফ? ক্রিকেটের এই ব্যস্ততায় গানের ক্ষতি হচ্ছে না তো? এবার ঈদে শ্রোতাদের কী উপহার দিচ্ছেন?৮ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছর রোজার ঈদে বিটিভি চট্টগ্রাম আয়োজন করে ঈদের বিশেষ ম্যাগাজিন ‘ঈদ আনন্দ’। এ বছরেও বর্ণাঢ্য আয়োজনে হয়ে গেল অনুষ্ঠানটির শুটিং। এ বছর অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছেন অভিনেতা মুকিত জাকারিয়া ও অভিনেত্রী নাবিলা ইসলাম।৮ ঘণ্টা আগে
এবারের ঈদে তারকাদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান সাজিয়েছে নাগরিক টেলিভিশন। ঈদের দিন থেকে ঈদের সপ্তম দিন পর্যন্ত নাগরিক টিভি প্রচার করবে সাতজন তারকার অংশগ্রহণে আড্ডার অনুষ্ঠান ‘তারায় তারায়’। উপস্থাপনা করবেন শ্রাবণ্য তৌহিদা। প্রচারিত হবে প্রতিদিন রাত ১০টায়।৮ ঘণ্টা আগে
কমেডি ধাঁচের সিনেমাপ্রেমীদের কাছে বলিউডের ‘গোলমাল’ সিরিজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। রোহিত শেঠি পরিচালিত এই সিরিজের সর্বশেষ ছবি ‘গোলমাল অ্যাগেইন’ মুক্তি পেয়েছিল ২০১৭ সালের অক্টোবরে। এরপর পেরিয়ে গেছে আট বছরের বেশি সময়। অবশেষে ‘গোলমাল’প্রেমীদের অপেক্ষার প্রহর ফুরাতে চলেছে।১৭ ঘণ্টা আগে