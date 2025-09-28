ফরিদগঞ্জে অটোরিকশায় ওড়না পেঁচিয়ে যাত্রী নিহত

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে রেজিয়া বেগম (৬৫) নামের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ফরিদগঞ্জ কালিরবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রেজিয়া বেগম পৌর এলাকার পশ্চিম বড়ালী দেওয়ানবাড়ির মৃত আলি আহমেদের স্ত্রী। তাঁর দুই ছেলে ও চার মেয়ে রয়েছে।
মৃতের ছেলে কাউসার আহমেদ বলেন, ‘আমার বাবা প্রায় ১৮ বছর আগে মারা গেছেন। এরপর থেকে মা আমাদের প্রতিবেশী কোনো মহিলা মারা গেলে পুণ্যের আশায় মরদেহ গোসল করাতেন। গতকাল (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তিনি অটোরিকশাযোগে কালির বাজারে গিয়েছিলেন সদাই কিনতে। এ সময় পথে চলন্ত অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মা সড়কে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা মাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফন করা হয়েছে।’
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে বিষয়টি আমাদের জানানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি এবং পরিবারের অনুরোধে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’
