চাঁদপুরে দুই শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি

চাঁদপুর প্রতিনিধি
যৌথ বাহিনীর বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত
যৌথ বাহিনীর বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জে পৃথক চেকপোস্ট বাসিয়ে ২৩৭টি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। এ সময় ১৫ মামলায় যানবাহন চালকদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। জব্দ করা হয় লাইসেন্সবিহীন ১৫টি গাড়ি।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর আর্মি ক্যাম্প থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট মানজরুল হাসান খান।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরকুমিরা সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে ১২৭টি যানবাহনে তল্লাশি চালানো হয়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় এ সময় মোটরসাইকেলচালক এবং প্রাইভেট গাড়ির বিরুদ্ধে ৫ মামলায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর দিকে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে ১১০টি যানবাহনে তল্লাশি চালায় যৌথ বাহিনী।

এ সময় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় মোটরসাইকেলচালক এবং প্রাইভেট গাড়ির বিরুদ্ধে ১০ মামলায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সময় লাইসেন্স না থাকায় ১৫টি গাড়ি জব্দ করে থানায় পাঠানো হয়।

লেফটেন্যান্ট মানজরুল হাসান খান বলেন, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে ট্রাফিক আইনের পরিপন্থী সকল প্রকার অবৈধ কার্যক্রম দমনসহ আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চাঁদপুরচট্টগ্রাম বিভাগহাজীগঞ্জজরিমানাজেলার খবরযৌথ বাহিনী
ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

