১২ কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস করার নির্দেশ উপদেষ্টার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশ পরিদর্শন করেছেন। এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা জানান, অতিরিক্ত প্রকৌশলী থেকে শুরু করে ১২ জন কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড এলাকায় অস্থায়ী কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঢাকায় সড়ক ও জনপদের অফিসে তাঁদের যেতে হবে না।
এর আগে উপদেষ্টা আশুগঞ্জ থেকে সরাইল বিশ্বরোড পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা তীব্র যানজটে আটকা পড়েন। পরে মোটরসাইকেলে করে বিশ্বরোড মোড়ে এসে নাজুক মহাসড়কটি পরিদর্শন করেন তিনি।
উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজটের মূল কারণ ট্রাফিক বিভাগের গাফিলতি। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে সমন্বিতভাবে সমস্যার সমাধান করা হবে।
উপদেষ্টা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ্বরোড এলাকায় যানজট নিরসনে একটি উড়ালসেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের দ্রুত ডিজাইন প্রণয়নসহ অন্যান্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক মো. দিদারুল আলম, পুলিশ সুপার মো. এহতেশামুল হকসহ সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
