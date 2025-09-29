৪ দিন পুলিশ ফাঁড়িতে আটকে রাখা যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুলিশ ফাঁড়িতে চোর সন্দেহে চার দিন আটকে রাখা আবদুল্লাহ (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ ঘটনায় সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম এ কথা নিশ্চিত করেন।
আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামের আবুল মিয়ার ছেলে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় লোকজন জানায়, চোর সন্দেহে গ্রামবাসী মারধর করে ওই যুবককে পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করে। তাদের অভিযোগ, ফাঁড়িতেও ওই যুবকের ওপর নির্যাতন চলেছে।
জানা গেছে, ১৭ সেপ্টেম্বর সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের বাড়াইল গ্রামে এক বাড়িতে টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। এর সূত্র ধরে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে সলিমগঞ্জ বাজারের সিএনজি স্ট্যান্ড থেকে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় আবদুল্লাহকে আটক করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় কয়েকজন আবদুল্লাহকে মারধর করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে নির্যাতন চালায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় আবদুল্লাহকে সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করা হয়।
পরিবার ও স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, ফাঁড়িতে নেওয়ার পরও আবদুল্লাহর ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। ভুক্তভোগী যুবকের পরিবারের দাবি, ফাঁড়িতে আবদুল্লাহর হাতের নখ গ্লাস দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়, কপালের চামড়া ছিলে ফেলা হয়।
সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ওই আবদুল্লাহকে চার দিন ফাঁড়িতে আটকে রাখা হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় তাঁকে নিয়ে অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে বাবু ওরফে রাব্বি ও মাসুদ রানা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে জেলা কারাগারে পাঠানো হলেও আবদুল্লাহকে ফাঁড়িতেই আটকে রাখা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গতকাল প্রথমে তাঁকে সলিমগঞ্জ অলিউর রহমান জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে আজ দুপুরে সলিমগঞ্জ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে স্থানীয় লোকজন। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় একপর্যায়ে প্রশাসন ফাঁড়িটি বন্ধ করে দেয় এবং সেখানে সেনা মোতায়েন করে।
আবদুল্লাহর ছোট ভাই সাকিল মিয়া বাদী হয়ে আজ সোমবার নবীনগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় সলিমগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ তবি মিয়া, আলামিন, আয়নাল হকসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা সম্মিলিতভাবে আবদুল্লাহকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে এবং পরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।
এ ব্যাপারে নবীনগর থানার ওসি শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘সলিমগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ আমাকে এবং আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের না জানিয়ে যুবককে ফাঁড়িতে আটকে রাখে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জকে গ্রেপ্তার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতের প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ সুপার মহোদয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুলিশ ফাঁড়িতে চোর সন্দেহে চার দিন আটকে রাখা আবদুল্লাহ (২৭) নামে এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ ঘটনায় সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম এ কথা নিশ্চিত করেন।
আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামের আবুল মিয়ার ছেলে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় লোকজন জানায়, চোর সন্দেহে গ্রামবাসী মারধর করে ওই যুবককে পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করে। তাদের অভিযোগ, ফাঁড়িতেও ওই যুবকের ওপর নির্যাতন চলেছে।
জানা গেছে, ১৭ সেপ্টেম্বর সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের বাড়াইল গ্রামে এক বাড়িতে টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। এর সূত্র ধরে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে সলিমগঞ্জ বাজারের সিএনজি স্ট্যান্ড থেকে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় আবদুল্লাহকে আটক করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্থানীয় কয়েকজন আবদুল্লাহকে মারধর করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে নির্যাতন চালায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় আবদুল্লাহকে সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করা হয়।
পরিবার ও স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, ফাঁড়িতে নেওয়ার পরও আবদুল্লাহর ওপর নির্যাতন চলতে থাকে। ভুক্তভোগী যুবকের পরিবারের দাবি, ফাঁড়িতে আবদুল্লাহর হাতের নখ গ্লাস দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়, কপালের চামড়া ছিলে ফেলা হয়।
সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ওই আবদুল্লাহকে চার দিন ফাঁড়িতে আটকে রাখা হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় তাঁকে নিয়ে অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে বাবু ওরফে রাব্বি ও মাসুদ রানা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে জেলা কারাগারে পাঠানো হলেও আবদুল্লাহকে ফাঁড়িতেই আটকে রাখা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গতকাল প্রথমে তাঁকে সলিমগঞ্জ অলিউর রহমান জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে আজ দুপুরে সলিমগঞ্জ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে স্থানীয় লোকজন। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় একপর্যায়ে প্রশাসন ফাঁড়িটি বন্ধ করে দেয় এবং সেখানে সেনা মোতায়েন করে।
আবদুল্লাহর ছোট ভাই সাকিল মিয়া বাদী হয়ে আজ সোমবার নবীনগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় সলিমগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ তবি মিয়া, আলামিন, আয়নাল হকসহ চারজনের নাম উল্লেখ করে আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা সম্মিলিতভাবে আবদুল্লাহকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে এবং পরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।
এ ব্যাপারে নবীনগর থানার ওসি শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘সলিমগঞ্জ ফাঁড়ির ইনচার্জ আমাকে এবং আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের না জানিয়ে যুবককে ফাঁড়িতে আটকে রাখে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জকে গ্রেপ্তার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতের প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ সুপার মহোদয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
দুই সড়কে অবরোধ শিথিলের পর খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রামের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আটকে পড়া চালক ও যাত্রীদের যানবাহনে করে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।২৯ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে বাবার সামনে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরের সি ব্লকের ৯ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় যুবককে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর বাবা আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে৪১ মিনিট আগে
আজ সোমবার গুইমারা ও আশপাশের এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অতিরিক্ত সেনা ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বাজার ও দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। পাহাড়জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে সৈয়দপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ গণশুনানির আয়োজন করেছে। আজ সোমবার বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে এ গণশুনানি হয়। এতে বিমানবন্দরে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, অংশীজন ও যাত্রীরা অংশ নেন।১ ঘণ্টা আগে