ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আজ সকালে উপজেলার দুর্গাপুরের বড় বাড়ি ও মুন্সি বাড়ির লোকজন সংঘর্ষে নামে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে উপজেলার দুর্গাপুরের বড় বাড়ি ও মুন্সি বাড়ির লোকজন সংঘর্ষে নামে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর বাজার এলাকায় কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর জেরে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বড় বাড়ি ও মুন্সি বাড়ির লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে ৫০ জনের বেশি লোক আহত হয় এবং বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়।

আহতদের স্থানীয় ক্লিনিক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

খবর পেয়ে আশুগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে আশুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাফে মোহাম্মদ ছড়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইউএনও রাফে মোহাম্মদ ছড়া জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

আশুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খাইরুল আলম জানান, দুই পক্ষের সংঘর্ষে অনেকেই আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগআশুগঞ্জচট্টগ্রামআহত
