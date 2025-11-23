Ajker Patrika

বগুড়ায় বিএনপি নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে আলটিমেটাম

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
বগুড়ায় বিএনপি নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে আলটিমেটাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়ায় বিএনপি নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে আলটিমেটাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জানে আলম খোকা তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন—আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত না আসে, তবে নেতা-কর্মীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের পথ বেছে নেবেন।

আজ রোববার শহরের সকাল বাজার এলাকার শহীদ গাজীউর রহমান কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। কুসুম্বি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শাহ আলম পান্নার সভাপতিত্বে সভায় কয়েক শ নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জানে আলম খোকা জানান, ২০২১ সালে তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে শেরপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। এ কারণে বিএনপি তাঁকে বহিষ্কার করে।

তিনি জানান, এ ঘটনার জন্য বহুবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, স্থানীয় পর্যায়েও সমাবেশ করে কর্মী-সমর্থকদের সামনে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর অভিযোগ—দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে নির্বাচন করা অনেক নেতার বহিষ্কারাদেশ বহু আগেই প্রত্যাহার করা হলেও তাঁর ক্ষেত্রে তা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হলেও তিনি আদর্শচ্যুত হননি। তৃণমূলের আন্দোলন, সংগঠন ও সাম্প্রতিক ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

জানে আলম খোকা দাবি করেন—শেরপুর ও ধুনটের তৃণমূল বিএনপি এখনো তাঁকে মানে, তাঁকে ঘিরেই সংগঠনের মূল শক্তি সক্রিয় রয়েছে।

সভায় নেতা-কর্মীরাও তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। ধুনটের গোপালনগর গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘খোকা সাহেব কোনো দিন বিএনপির বিপক্ষে কথা বলেননি। তৃণমূল এখনো তাঁকে নেতৃত্বে দেখতে চায়।’

এ সময় শেরপুর পৌর বিএনপির সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন, শেরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান, বগুড়া জেলা বাস-মিনিবাস ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

শেরপুরবিএনপিবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ