শিক্ষাবৃত্তির টাকা দেওয়ার কথা বলে হাতিয়ে নেন ২৭ লক্ষাধিক টাকা, প্রতারক গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রযুক্তির মাধ্যমে এক গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ২৭ লাখের বেশি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শনিবার রাতে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার জঙ্গলপাক্ষা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার বিকেলে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বগুড়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজু মুন্সি (২৫)। তিনি ওই এলাকার জলিল মুন্সির ছেলে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান জানান, প্রতারণার শিকার আব্দুল হকের মোবাইল ফোনে গত ২৭ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ফোন করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের লোক পরিচয়ে এক ব্যক্তি যোগাযোগ করেন। ওই ব্যক্তি আব্দুল হকের ছেলের নাম-ঠিকানা বলে মেধাবৃত্তির টাকা দেওয়ার কথা জানিয়ে ব্যাংক হিসাব নম্বর চান। তখন প্রাইম ব্যাংক বগুড়া শাখার হিসাব নম্বর দেন আব্দুল হক। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতারকেরা একটি পিন নম্বর পাঠিয়ে তা সংগ্রহ করে নেয়। পরে একই দিন বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাইম ব্যাংক থেকে মোট ২৭ লাখ ৪৩ হাজার ৯৯৫ টাকা আব্দুল হকের হিসাব নম্বর থেকে স্থানান্তর করে নেয় প্রতারক চক্র। ঘটনার পর বগুড়া সদর থানায় ১১ অক্টোবর মামলা করা হয়।
আতোয়ার রহমান আরও জানান, তদন্তের অংশ হিসেবে ডিবি বগুড়ার একটি টিম তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার জঙ্গলপাক্ষা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রতারণা চক্রের মূল হোতা রাজু মুন্সিকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর হেফাজত থেকে ২০ হাজার টাকা এবং প্রতারণায় ব্যবহৃত একটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার রাজু মুন্সিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
