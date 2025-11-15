আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ বৃদ্ধার মৃত্যু

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার শেরপুরে চুলার আগুনে তাপ পোহাতে গিয়ে দগ্ধ এক বৃদ্ধা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত ওই বৃদ্ধার নাম কৈকি রানী তাঁতী (৭৩)। তিনি উপজেলার হাতিগারা গ্রামের বাসিন্দা।
পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, গত বুধবার সকালে রান্না শেষ করার পর চুলার আগুনের কাছে বসে তাপ পোহাচ্ছিলেন কৈকি রানী। এ সময় তাঁর পরনের কাপড়ে আগুন লেগে যায়। এতে তিনি গুরুতর দগ্ধ হন। প্রথমে তাঁকে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে শজিমেকে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল তাঁর মৃত্যু হয়।
শাহবন্দেগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ জানান, রাতেই থানার সহযোগিতায় লাশ বাড়িতে পৌঁছানো হয়েছে। আজ শনিবার তাঁর সৎকার সম্পন্ন করা হবে।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চায় না দেশের জনগণ। সমমর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের সহযোগিতা চাই। অন্যথায় ভারত কখনো বাংলাদেশকে বন্ধু হিসেবে পাবে না।’ আজ শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ‘পদ্মা বাঁচাও’ গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শেখ হাসিনার কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে আবার মানুষ মারার হুমকি দিচ্ছে। তার মামলার রায়কে ঘিরে গোলযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে।’ ফ্যাসিস্ট শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিয়ে দেশের ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য সবাইকে সৈনিকের মতো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই দেশের মানুষ ধর্মপ্রিয়। ধর্মকে ভালোবাসে। আল্লাহর নবীকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মান্ধ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়। গত নির্বাচনের হিসাব করে দেখেন। কত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। পাঁচ-ছয় পার্সেন্ট। রাতারাতি লাফ দিয়ে ৫১ পার্সেন্ট হয়ে যাবেন—এটা মনে কইরেন না। বাংলাদেশের মানুষ আপনাদেরকে সহজে ভোট দেবে না। কারণ, আপনাদেরকে তারা বিশ্বাস করে না।’
জামায়াতকে নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন মুসলমানরা। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মুসলমান ভাইদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। আপনাদের নেতা মওদুদী এটার বিরোধিতা করেছিল। ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতাযুদ্ধ করলাম, আপনারা শুধু এটার বিরোধিতাই করেন নাই—পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যা করেছেন।’
খুলনা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচনের জন্য সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। নির্বাচন নিয়ে তাঁরা উজ্জীবিত। কাজেই সবার সহযোগিতায় আমরা যেন একটি সুষ্ঠু-সফল নির্বাচন করতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘বিগত তিনটি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে। এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে আমরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করব। এবার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে বিগত দিনের কলঙ্কমুক্ত করা হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে খুলনা পুলিশ লাইনে এক ব্রিফিংয়ে আইজিপি এসব কথা বলেন।
আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, ‘বর্তমান সরকার চাচ্ছে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ফলে এবারের নির্বাচনে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। এ কারণে আমরা ট্রেনিং নিয়ে প্রশিক্ষিত হচ্ছি। এবার নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিগত দিনের সবকিছু ঝেড়ে ফেলে একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচন করা হবে। তবে এর মধ্যে যেসব পুলিশ সদস্য এখনো সংশোধন হতে পারেননি বা পারবেন না, নির্বাচনে তাঁদের মূল নেতৃত্বে দায়িত্ব দেওয়া হবে না। বিতর্কিতদের চিহ্নিত করতে রেঞ্জ ডিআইজি এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব বণ্টনের সময় বিষয়টি দেখা হবে।’
বাহারুল আলম বলেন, ‘পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে হওয়া ১৯টি হত্যা ও ৩৭টি অন্যান্য মামলায় ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে ৩০-৩১ জনকে এখনো আমরা গ্রেপ্তার করতে পারিনি।’
মিথ্যা মামলা করা প্রসঙ্গে আইজিপি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর কাউকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলে তাদেরকে ১৭৩ অধ্যাদেশের মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা থেকে আদালতে সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিএমপিকে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মামলায় হয়রানি না করার জন্য বলা হয়েছে।’
ব্রিফিংয়ে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল হক, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সিলেট প্রতিনিধি,
সিলেটের জালালাবাদে প্রিমা শর্মা (২২) নামের এক মেডিকেল কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার নগরীর জালালাবাদ থানার করেরপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রিমা শর্মা ওই এলাকার অমৃকা রঞ্জন শর্মার মেয়ে এবং জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
পুলিশ জানায়, প্রিমা শর্মাকে সকালে নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্বজনেরা। পরে তাঁকে দ্রুত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. মোবাশ্বির বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। পরিবারের লোকজনও এটা সন্দেহ করছেন। লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবুও আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মানুষের আশা, নির্বাচনটা যথাসময়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন নির্বাচন এখন ক্রমান্বয়ে একটি অবধারিত ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। যেকোনো একটি ঘটনায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রাস্তা অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাসংকুল থাকে। প্রত্যেকেই আশা করছেন, নির্বাচনটা হবে যথাসময়ে। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হবে এবং যে ফলাফল আসবে তা দেশে আগামী দিনের যে চেষ্টা, সেটাকে আরও এগিয়ে নেবে।
আজ শনিবার রাজশাহী পবার ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারের সম্মেলনকক্ষে ‘নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক্-নির্বাচনী উদ্যোগ’-এর আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অংশগ্রহণকারীরা দেখতে চাচ্ছে একটা নির্বাচন, যেখানে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন। ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করা, সোশ্যাল মিডিয়া-সামাজিক মিডিয়ার অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং যথোপযুক্ত প্রার্থীকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে খুব বড়ভাবে কথা আসছে।
নির্বাচনের ব্যয় যদি কমানো না যায়, তাহলে দুর্নীতি কমানো মুশকিল হবে। প্রত্যেকটা জনপ্রতিনিধি কী দায়িত্ব পালন করলেন, বাৎসরিকভাবে সেই হিসাব দেওয়ার কথা তাঁরা বারবার বলছেন।
দেবপ্রিয় বলেন, রাজশাহীকে কেন্দ্র করে চারটি বড় বড় বিষয় উঠে আসছে। রাজশাহী মরুকরণ হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে পদ্মা ও তিস্তার পানি সংকটকে নিরসন করা। দ্বিতীয়ত, জ্বালানি সংকট রয়েছে। বিশেষ করে গ্যাসের সমস্যা। যোগাযোগব্যবস্থার সমস্যার কথা এসেছে। এখানে শিল্প নেই। শিল্পায়নের ব্যাপারে অনেকে গুরুত্বারোপ করেছেন।
স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত শিক্ষা, দরিদ্র মানুষের সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারে কথা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি এসেছে নিরাপত্তার বিষয়টি। এটি শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয় নয়, সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আসছে। নিরাপত্তার বিষয়টিকে মানুষ সুশাসনের সঙ্গে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে, প্রশাসনের দক্ষতা-সক্ষমতার সঙ্গে, রাজনৈতিক মনোভাবের সঙ্গে এবং সরকারের অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টিকে তাঁরা সামগ্রিকতায় বিচার করেছেন।
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ নিরাপত্তাকে যদি জোরদার করা না যায়, তাহলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা কষ্টকর হবে বলে অংশগ্রহণকারীরা বিবেচনা করেছেন। নির্বাচন-উত্তর নিরাপত্তার বিষয়টিও তাঁদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।
এর আগে পরামর্শ সভায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন খান, স্থানীয় দৈনিক সোনালী সংবাদের সম্পাদক মো. লিয়াকত আলী, ডাসকোর কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, কলেজশিক্ষক মোশাররফ হোসেন, শিক্ষার্থী ফুয়াদ রাতুলসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।
এ ছাড়া বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের সাধারণ নাগরিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, আইনজীবী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ পরামর্শ সভায় অংশ নেন।
তাঁরা আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের বিবেচ্য বিষয় ও সরকারের কাছে প্রত্যাশার বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং সংস্কার, সুশাসন, নিরাপত্তা, প্রার্থী নির্বাচন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা সংস্কার, স্বাস্থ্য সংস্কার, আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ নানা বিষয়ে মত দেন।
