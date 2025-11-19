ভোলা-ঢাকা পদযাত্রা: পদ্মা সেতুতে বাধা পেয়ে সাঁতরে নদী পাড়ির চেষ্টা, অসুস্থ ৩ শিক্ষার্থী

ভোলা প্রতিনিধি
‘দাবি মোদের একটাই, ভোলা-বরিশাল সেতু চাই’—স্লোগান নিয়ে ভোলা থেকে ঢাকা পদযাত্রায় পদ্মা নদী সাঁতরে পার হতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিন শিক্ষার্থী। আজ বুধবার বিকেলে শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নদীর স্রোত ও ঢেউয়ের কারণে আন্দোলনকারীরা দিক্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে উপস্থিত লোকজন ও সেতু কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ওসি মো. আব্দুল জব্বার বলেন, পাঁচ দফা দাবিতে ভোলার ২০ শিক্ষার্থী সেতু ভবনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে হেঁটে বিকেল ৪টার দিকে পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে আসেন। পদ্মা সেতু দিয়ে হেঁটে পার হওয়ার অনুমতি না পেয়ে তাঁরা পদ্মা নদী সাঁতরে পাড়ি দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আমরা নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা সাঁতরে পদ্মা নদী পাড়ি দিচ্ছিলেন। পদ্মা সেতুর ৪২ নম্বর পিলারের কাছে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে বিবিএর লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
অসুস্থ শিক্ষার্থীরা হলেন নোমান হাওলাদার, মো. তানজিম ও মেহেদী। তাঁদের বাড়ি ভোলার বিভিন্ন এলাকায়। তাঁদেরকে মাদারীপুর জেলা শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পদযাত্রায় অংশ নেওয়া জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপি নেতা মো. রশিদ আহমেদ ও মীর মোশারেফ হোসেন অমী।
রশিদ আহমেদ ও মোশারেফ হোসেন বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে জানান, তিন শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার পর তাঁদের দলটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। এক ভাগ মাদারীপুরে রয়েছে, এক ভাগ শিমুলিয়া এবং এক ভাগ মাওয়া ঘাটে। তিনটি দলে তাঁরা প্রায় ৩৫ জন রয়েছেন। যাঁদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান আন্দোলনকারী জুলাই যোদ্ধা শিক্ষার্থীরা।
আন্দোলনকারীরা জানান, ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ৫ দাবিতে ভোলা থেকে সড়কপথে হেঁটে ও নদী সাঁতরে ঢাকা পদযাত্রায় অংশ নেন ২০ শিক্ষার্থী। তাঁরা ‘আমরা ভোলাবাসী’ সংগঠনের সদস্য এবং জুলাই যোদ্ধা। পরে তাঁদের সঙ্গে পথে পথে অনেক শিক্ষার্থী যোগ দেন।
শিক্ষার্থীরা আরও জানান, উপকূলীয় দ্বীপ জেলা ভোলার সর্বদক্ষিণের উপজেলা চরফ্যাশন থেকে ১১ নভেম্বর সকালে প্রথমে হেঁটে ভোলা সদরে আসেন তাঁরা। এরপর ১৪ নভেম্বর দুপুরে সদর উপজেলার ভেদুরিয়া এলাকা দিয়ে সাঁতরে তেঁতুলিয়া নদী পাড়ি দিয়ে বরিশালের লাহার হাটে যান। তেঁতুলিয়া নদী সাঁতরে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে বরিশালে যান শিক্ষার্থীরা। সেখান থেকে আজ বুধবার পদ্মা নদী সাঁতরে ঢাকা সেতু ভবনের দিকে এগোচ্ছেন।
গ্যাসসমৃদ্ধ ভোলা জেলা একটি সেতুর অভাবে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে জেলার প্রায় ২০ লাখ মানুষ।
পদযাত্রায় অংশ নেওয়া জুলাই যোদ্ধা মো. শরিফ হাওলাদার বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম, হেঁটে পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকা সেতু ভবনের দিকে যাব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের বাধা দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে এবং ভোলাবাসীর প্রাণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা পদ্মা পাড়ি দিয়ে পদযাত্রা শুরু করেছি। অনেক হয়রানির শিকার হয়ে যাত্রা শুরু করছি।’
আন্দোলনকারীরা চরফ্যাশন থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে যাচ্ছেন। এর জন্য কোনো যানবাহন ব্যবহার করবেন না। এমনকি তাঁরা নদী পার হতেও কোনো নৌযান ব্যবহার করবেন না বলেও জানান পদযাত্রায় অংশ নেওয়া জুলাই যোদ্ধা শিক্ষার্থীরা। পদযাত্রা চলাকালে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবির সপক্ষে জনসাধারণের সমর্থন আদায়ে পথে পথে সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন। ঘোষণা অনুযায়ী সড়কপথে ঢাকা সেতু ভবনের সামনে গিয়ে পদযাত্রা শেষ হওয়ার কথা।
আন্দোলনকারীদের ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ, ভোলার ঘরে ঘরে পাইপলাইনে গ্যাস-সংযোগ, গ্যাসভিক্তিক শিল্প কলকারখানা, মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ।
পদযাত্রায় অংশ নেওয়া মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। সরকারের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আমাদের কথা দিয়েছিল, আগামী ডিসেম্বরে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের দৃশ্যমান কাজ শুরু করবে। কিন্তু তাদের কথা অনুযায়ী সেতু নির্মাণের দৃশ্যমান কোনো কাজ দেখছি না। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের অন্যান্য দাবি পূরণের বিষয়ে কোনো অগ্রগতিও দেখছি না। তারই প্রতিবাদে চরফ্যাশন টাওয়ারের সামনে থেকে হেঁটে ভোলা টু ঢাকা সেতু ভবন অভিমুখে লংমার্চ শুরু করেছি। আমরা এখন পদ্মা নদী সাঁতরে ঢাকা সেতু ভবনের দিকে এগোচ্ছি।’
ভোলা প্রতিনিধি
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।
জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।
সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুম শুরুর আগেই বাজারে ওঠে শীতকালীন সবজি। শুরুতে দাম ছিল চড়া। অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে সবজির দাম বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে।
সবজি বিক্রেতা নুরু মিয়া জানান, ৭-১০ দিন আগে স্টিক আলুর কেজি ছিল ১৫ টাকা। বর্তমানে প্রতি কেজি স্টিক আলু ২৫ এবং দেশি জাতের আলু ৫০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। শিমের কেজি ছিল ৬০-৮০ টাকা। বর্তমানে রকমভেদে প্রতি কেজি ১০০-১২০, করলা ১২০, টমেটো ১৬০, ফুলকপি ৭০-৮০, বাঁধাকপি ৫০-৬০, শসা ৮০, ঢ্যাঁড়স ৮০, বেগুন রকমভেদে ৬০-১০০, মিষ্টিকুমড়ার কেজি ৬০, লাউ প্রতিটি আকার অনুযায়ী ৫০-৭০, বরবটি ৮০ ও মুলা ৪০ টাকা দরে কেনাবেচা হচ্ছে।
অন্য বিক্রেতা হাফিজুর রহমান জানান, পেঁয়াজ কেজিতে কমেছে ১০-২০ টাকা। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা দরে বেচাকেনা চলছে। বাজারে আব্দুল খালেক নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, যখন সরবরাহ কম ছিল তখনো সবজির দাম এত বেশি ছিল না। শাহীন মিয়া নামের এক ক্রেতা জানান, এ সময় শাক সবজির দাম বাড়ার কথা নয়। এখানেও সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু দেখবে কে?
এ বিষয়ে মিঠাপুকুর বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, একসময় কৃষকেরা তাঁদের শাকসবজি বেচার জন্য সরাসরি পাইকারি বাজারে চলে যেতেন। বর্তমানে একশ্রেণির ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে শাকসবজি কিনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এ কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে বাজারদর।
কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না।
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠিটি দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লায়ন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।
জানা গেছে, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের প্রতীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন দলেরই তিন প্রভাবশালী নেতা। তাঁদের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, দুঃসময়ে দলের পাশে ছিলেন না। তিনি নিরাপদে পালিয়ে ছিলেন বিদেশে। উল্টো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।
এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দীঘির মোড় থেকে কর্ণফুলী টানেল চত্বর সড়কে আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার তৃণমূল বিএনপির নেতারা নিজামের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেন। এ ছাড়া দুই উপজেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।
জানতে চাইলে অভিযোগকারী তিন নেতা বলেন, আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তিনবারের সংসদ সদস্য হয়েও সরওয়ার জামাল নিজাম ২০০৮ সাল-পরবর্তী দল এবং নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দীর্ঘ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা বা উপস্থিতি ছিল না। তিনি কোনো স্তরেই বিএনপির সঙ্গে কোনো নেতা-কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।
তাঁরা আবেদন করেন, সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ, দলিলাদি ও পাসপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।
