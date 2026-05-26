ভোলা

মেঘনায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১২: ৩৭
ভোলার চরফ্যাশনে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সজিব (২৫) নামের এক জেলে মারা গেছেন। উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের আলম মৎস্যঘাট-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

সজিব উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামছল হকের ছেলে। তিনি আলম ঘাট এলাকার জেলে হিসেবে পরিচিত।

সজিবের চাচাতো ভাই আলাউদ্দিন বলেন, প্রতিদিনের মতো সকালে মাছ ধরতে নদীতে যান সজিব। এ সময় বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন সজিব। সঙ্গে থাকা অন্য জেলেরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, সজিবের স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। অনাগত সন্তানের মুখ দেখার আগেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শফিকুল ইসলাম শাওন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই সজিবের মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে শশীভূষণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ আহমেদ বলেন, ‘মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

