নাটোর

রেলসেতুর নিচ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৪: ১৭
নাটোরের লালপুরে রেলসেতুর নিচ থেকে মো. আশিক আলী (২৮) নামের এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজিমনগর রেলস্টেশন ও ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশনের মধ্যবর্তী পাটিকাবাড়ি রেলসেতু এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার সকালে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ভোরে তিনি নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করছে পুলিশ।

নিহত আশিক উপজেলার গোপালপুর পৌরসভার বৈদ্যনাথপুর মহল্লার মহাসিন আলীর ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, নিহত আশিক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছিলেন। প্রায়ই বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন।

স্থানীয় সূত্র বলেছে, মঙ্গলবার সকালে রেলসেতুর নিচে এক যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ট্রেনের ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

