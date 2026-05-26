Ajker Patrika
জামালপুর

কোরবানির পশুর হাটে মহিষের গুঁতায় দুই কৃষকের মৃত্যু, আহত ৪

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৪: ১৩
কোরবানির পশুর হাটে মহিষের গুঁতায় দুই কৃষকের মৃত্যু, আহত ৪

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে কোরবানির পশুর হাটে মহিষের গুঁতায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চার কৃষক। উপজেলার চর আমখাওয়া ইউনিয়নের সানন্দবাড়ী কোরবানির পশুর হাটে গত রোববার এই ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন রুহুল আমিন ও মজিবুর রহমান। তাঁদের মধ্যে রুহুল আমিন ঘটনার দিনই মারা যান। জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মজিবুর রহমান মারা গেছেন গতকাল সোমবার সন্ধ্যায়। রুহুল আমিন কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার জাউনিয়ার কড়াইডাঙ্গীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আর মজিবুর রহমান দেওয়ানগঞ্জের সানন্দবাড়ী এলাকার চর মাদার গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, রোববার স্থানীয় আকন্দপাড়া গ্রামের এক ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে কয়েকটি মহিষ নিয়ে সানন্দবাড়ী হাটে যান। এ সময় একটি মহিষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একপর্যায়ে মহিষটি হাটজুড়ে ছোটাছুটি শুরু করে এবং সামনে থাকা লোকজনকে আক্রমণ করতে থাকে। মহিষের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হাটে থাকা মানুষজন আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। এ সময় রুহুল আমিনসহ অন্তত ছয়জন আহত হন। গুরুতর আহত রুহুল আমিনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

অপর দিকে গুরুতর আহত মজিবুর রহমানকে প্রথমে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, মহিষের গুঁতায় দুই কৃষক মারা গেছেন। এ ছাড়া চারজন আহত হয়েছেন। হাট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি একটি দুর্ঘটনা।

বিষয়:

ঈদজামালপুরকোরবানিময়মনসিংহ বিভাগঈদুল আজহাজেলার খবরকৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত