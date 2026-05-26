Ajker Patrika
রাজবাড়ী

দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুট

বৈরী আবহাওয়ার কারণে ৪৫ মিনিট বন্ধ লঞ্চ-ফেরি চলাচল

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১২: ৪৯
বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাময়িক বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৈরী আবহাওয়া ও ঝড়বৃষ্টির কারণে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল ৪৫ মিনিট বন্ধ ছিল। পরে আবহাওয়া অনুকূলে এলে এই নৌরুটে নৌ চলাচল আবার শুরু হয়।

আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে এই নৌরুটে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে দুই পাড়ে যানবাহন ও যাত্রীদের কিছুটা ভোগান্তিতে পড়তে হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট বন্ধ থাকার পর দুপুর ১২টার দিকে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়। বর্তমানে এই নৌরুটে ১৫টি ফেরি ও ২০টি লঞ্চ চলাচল করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঘাট-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় নৌ চলাচল পুনরায় চালু করা হয়েছে। তবে যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

