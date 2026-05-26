Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১৪: ১৫
পিরোজপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩
পিরোজপুরে দুর্ঘটনাকবলিত দুই ট্রাকের একটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুর সদর উপজেলায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে।

বরিশাল-খুলনা মহাসড়কের ধূপপাশা এলাকায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে খুলনা থেকে আসা অপর ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

পিরোজপুর ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার যুগল বিশ্বাস বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পিরোজপুর সদর ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ট্রাকের অংশ কেটে ভেতরে আটকে পড়া তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজন চালক ও একজন সহকারী। তাঁদের পিরোজপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছুক্ষণ যান চলাচল বিঘ্নিত হলেও ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের সহযোগিতায় বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

পিরোজপুরদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগআহতট্রাক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত