আন্দোলনকারীদের মারধর, থমথমে শেবাচিম হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীরা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করেছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ করে গোটা হাসপাতাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্মচারীরা। এতে আন্দোলনকারী ও অনশনকারীরা অনেকটা সটকে পড়েছেন।
এ অবস্থায় বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে শেবাচিম হাসপাতালে। হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।
বিস্তারিত আসছে...
বিস্তারিত আসছে...
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২০ মিনিট আগে
সিলেটে প্রশাসনের অভিযানে ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। পাথরগুলো নদীতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর থেকে অবৈধভাবে পাথর লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে বুধবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত এ সব পাথর...২৮ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দড়িগোবিন্দপুর এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিন জন। গতকাল বুধবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রেলপথ অবরোধের পর এবার স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে যমুনা সেতুতে ব্লকেড দিয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ে সিরাজগঞ্জ মহাসড়কে এ কর্মসূচি শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে