আন্দোলনকারীদের মারধর, থমথমে শেবাচিম হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
শেবাচিমে আন্দোলনকারীদের মারধর। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) কর্মচারীরা স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের মারধর করেছে বলে জানা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ করে গোটা হাসপাতাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্মচারীরা। এতে আন্দোলনকারী ও অনশনকারীরা অনেকটা সটকে পড়েছেন।

এ অবস্থায় বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে শেবাচিম হাসপাতালে। হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে...

