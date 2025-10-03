Ajker Patrika
গাবখান চ্যানেলে ভাঙন, ঝুঁকিতে শতাব্দীপ্রাচীন সাগরকান্দা হাট

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
গাবখান চ্যানেল ভাঙনে বিলীনের ঝুঁকিতে পড়েছে সাগরকান্দা হাট। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাবখান চ্যানেল ভাঙনে বিলীনের ঝুঁকিতে পড়েছে সাগরকান্দা হাট। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার গাবখান চ্যানেলে ভাঙনের কবলে পড়েছে সাগরকান্দা হাট। ইতিমধ্যে হাটের একাংশ বিলীন হয়েছে খালের গর্ভে। এখন হাটের কয়েকটি শতবর্ষী রেইনট্রিগাছ ও অবশিষ্ট দোকানপাট ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, খালের পাড় ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো রেইনট্রিগাছগুলোর শিকড় বেরিয়ে গেছে। কয়েকটি গাছ হেলে পড়েছে খালের দিকে। খাল-সংলগ্ন টিনের কিছু দোকান ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের সাগরকান্দা হাট উপজেলার অন্যতম প্রাচীন হাট। প্রায় এক শতাব্দী ধরে এখানে সাপ্তাহিক বেচাকেনা হয়ে আসছে। প্রতিবছর এখান থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা রাজস্ব জমা হয় সরকারি কোষাগারে। একসময়ের জমজমাট মিঠার হাট (গুড়ের দোকান), তরকারিপট্টি, নরসুন্দরের দোকান, মুদি-মনোহারি দোকানসহ বেশ কিছু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এখন ভাঙনে বিলীন হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বাংলাদেশ বাফার সদস্য মো. জিয়াউদ্দিন তৌহিদ বলেন, ‘সাগরকান্দা হাট আমাদের দাদাদের সময়ে গড়ে উঠেছে। এই গাছগুলো তাঁদের লাগানো। এখন হাট ও গাছ সরকারি সম্পদ। যদি দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে শতবর্ষের ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যাবে।’

গাবখান চ্যানেল ভাঙনে বিলীনের ঝুঁকিতে পড়েছে সাগরকান্দা হাট। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাবখান চ্যানেল ভাঙনে বিলীনের ঝুঁকিতে পড়েছে সাগরকান্দা হাট। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দা মামুন হোসেন বলেন, ‘এই গাছগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের হাতে রোপণ করা। এগুলো শুধু গাছ নয়, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। আমরা চাই সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এই গাছ ও হাটকে রক্ষা করুক।’

নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে বিষয়টি দেখব। হাটের পক্ষ থেকে কেউ আবেদন করলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পিরোজপুরনদীভাঙনবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবরহাট
