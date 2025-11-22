Ajker Patrika

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আজ বিকেল ৪টার দিকে মুলাদীর সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি গুদামঘর পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বিকেল ৪টার দিকে মুলাদীর সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি গুদামঘর পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে অগ্নিকাণ্ডে পাট ও পাটখড়ির দুটি গুদামঘর পুড়ে গেছে। আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। পরে পার্শ্ববর্তী গোসাইরহাট উপজেলা ও শরীয়তপুর জেলা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভুয়াই শরীফ বাজারের ব্যবসায়ী ফয়সাল হোসেন জানান, বিকেল ৪টার দিকে আবুবকর ও মোকলেস সরদারের গুদামঘরে আগুন দেখতে পান অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। শুকনো পাট ও পাটখড়ির আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের ডাকচিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে গোসাইরহাট ও শরীয়তপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করলে বাজারের অন্যান্য দোকানগুলো রক্ষা পায়।

গোসাইরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগমুলাদীঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা।

শনিবার বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার এলাকায় রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।

এর ফলে রাজশাহীর সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অবরোধ চলছিল। বিকেল থেকে তাঁরা রেললাইনে বসে থাকলেও সন্ধ্যায় আগুনও জ্বালানো হয়েছে। তাই কয়েকটি ট্রেন আটকে আছে স্টেশনে। রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ায় রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীদেরও দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে, যা অযৌক্তিক। তাঁরা এ সময় বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন।

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার আবদুল মালেক জানান, বিকেল ৪টায় রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের। সেটি স্টেশনে আটকে আছে। ঢালারচরমুখী ঢালারচর এক্সপ্রেস আটকে আছে বিকেল ৫টা ২০ মিনিট থেকে। ঈশ্বরদীর উদ্দেশে সন্ধ্যা ৭টায় একটি কমিউটার ট্রেন যাওয়ার কথা থাকলেও সেটিও আটকে আছে।

আবদুল মালেক আরও জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন হরিয়ান স্টেশনে আটকে আছে। অবরোধের কারণে ট্রেনটি রাজশাহীতে ঢুকতে পারছে না। রাত ১১টা ২০ মিনিটে ধূমকেতু এক্সপ্রেস রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাওয়ার কথা আছে। সেটিরও বিলম্ব হতে পারে।

বিষয়:

রেলপথরাজশাহী জেলাঅবরোধপরীক্ষারাজশাহী বিভাগরাজশাহীবিসিএসজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়া (প্রতিনিধি) মুন্সিগঞ্জ 
নিহত আরিফ। ছবি: সংগৃহীত
নিহত আরিফ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে আরিফ (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের বড় রায়পাড়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আরিফ (৩৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা গ্রামের সাইজুদ্দিন মিয়ার ছেলে।

চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নুরুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশের গলায় রশি বাঁধা ও পেটে কোপের চিহ্ন রয়েছে। শরীরে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটা ৪-৫ দিন ভাসমান অবস্থায় ছিল।’

চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আজমগীর হোসেন বলেন, ‘আমরা জেনেছি ছেলেটা নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা ঘাটে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বাবা-হারা ছেলেটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। ৩ দিন আগে খাগকান্দা ঘাট থেকে বৈদ্যেরবাজার ঘাটে যাত্রী বেশে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ৪-৫ জন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। আজ গজারিয়ার বড় রায়পাড়াসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জউদ্ধারপুলিশঢাকা বিভাগনিহতঢাকাগজারিয়ামুন্সিগঞ্জ সদরযুবকমেঘনা নদীলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলনে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলনে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার জানিয়েছেন, দেশের মাছের চাহিদার ৪০ শতাংশই পূরণ করছে রাজশাহী। তিনি বলেছেন, ময়মনসিংহে বেশি মাছ চাষ হলেও রাজশাহীর অবদানও কম নয়। আজ শনিবার বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে মৎস্য অনুষদ আয়োজিত আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলন এবং প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে মাছ উৎপাদন দুভাবে হয়ে থাকে। একদিকে নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় থেকে, অপরদিকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে। দুটো পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য চাষ নিজের গুণেই এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকুয়াকালচার মাধ্যমে মৎস্য চাষের কারণে বাজারে মাছের সরবরাহ বেড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী দামে মাছ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ ধরব না, খাব না।’

ফরিদা আখতার বলেন, ‘মাছ রপ্তানি হতেই হবে। যেসব দেশে মাছ রপ্তানি করবেন, সেসব দেশেও বাঙালি আছে। আপনার এই মাছটি তারাই খাবে। প্রবাসীরা কষ্ট করে আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায় অথচ তারা যদি মাছ না পায়, সেটা দুঃখজনক ব্যাপার। আমি মনে করি, আমাদের রপ্তানির সুযোগ অবশ্যই তৈরি করতে হবে।’ এ সময় তিনি কার্পজাতীয় মাছের রপ্তানি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মৎস্য চাষের ফিড নিরাপদ কি না—এ প্রশ্ন তুলে উপদেষ্টা বলেন, মাছ চাষ করতে গিয়ে নিরাপদ ফিডের প্রয়োজন হয়। ফিড যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে যে মাছটা উৎপাদিত হচ্ছে সেটা ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। তাই অনিরাপদ ফিড যাতে বাজারে না আসে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নিরাপদ ফিডের পাশাপাশি মাছের জন্য নিরাপদ ওষুধও নিশ্চিত করতে হবে।

ফরিদা আখতার বলেন, মৎস্য চাষ নীতি প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এটা হলে চাষি হিসেবে করণীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে। এ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এ সময় তিনি ইলিশ রক্ষা এবং কৃষিজমিতে পুকুর খনন না করে অনাবাদি জমিতে পুকুর খনন করে মৎস্য চাষের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আক্তার হোসেন। অনুষ্ঠানে ফিশারিজ অনুষদের ডিন ও সামিট আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান মণ্ডলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব।

বিষয়:

প্রাণিসম্পদমৎস্য চাষিরাবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
মাটির ঘরের পার্টিশন দেয়ালটি ভূমিকম্পে ধসে পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাটির ঘরের পার্টিশন দেয়ালটি ভূমিকম্পে ধসে পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পের জেরে একটি মাটির ঘরের দেয়াল ধসে পড়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ঘরে থাকা দুই শিশু। গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে ভূমিকম্পে রাজাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ চিনাশুখানিয়া গ্রামের সাহিদা আক্তারের বাড়িতে এই দেয়াল ধসের ঘটনা ঘটে।

ভূমিকম্পে সাহিদা আক্তারের মাটির ঘরের চারটি দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ঘরের মাঝখানে পার্টিশন দেয়ালটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এতে ঘরটি এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিততে পাশের একটি খুপরি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সাহিদার পরিবার। সাহিদার স্বামী জাকির হোসেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক।

সাহিদা আক্তার বলেন, ‘শুক্রবার সকালে ঘরের বাইরে হাতের কাজ করছিলাম। এ সময় ভূমিকম্প হলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। অল্প কিছুক্ষণ পর টের পেয়েছি, আমাদের একটি বসতঘরের ভেতরের মাঝখানের পার্টিশন ধসে পড়েছে। তিনি বলেন, ‘এ সময় ওই ঘরে পাশের বাড়ির দুই শিশু খেলা করছিল। মাটির দেয়াল শিশুদের খেলার জায়গার উল্টো দিকে ধসে পরে। এ কারণে কোনো বিপদ হয়নি।’ তিনি বলেন, ‘এখন ওই ঘরে সব মাটির দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার আমরা পাশের একটি খুপরি ঘরে আশ্রয় নিয়েছি।

রাজাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক (উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন) ডা. মো. গোলাম মুরশেদ মুরাদ বলেন, সকালে খবর পেয়ে ওই বাড়িটি পরিদর্শন করা হয়। ওই বাড়িটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, ‘ঘরের ভেতরের একটি দেয়াল সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। ওই ঘরটি ব্যবহার না করতে বলা হয়েছে। আপাতত ওই ঘর পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছি। আমরা দ্রুত সময়ে ওই পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করব। তাদের ঘর নির্মাণের জন্য নগদ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।’

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ভূমিকম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা