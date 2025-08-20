Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ করছিলেন ডিলারের নিযুক্ত লোকজন। উপকারভোগীরা অভিযোগ করেন, চালের বস্তায় বরাদ্দ অনুযায়ী ৩০ কেজি থাকার কথা থাকলেও ২৭ কেজি করে দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ফাতেমা বেগম নামের উপকারভোগী নারী ওজন মেপে দেখেন, চাল কম। তখন তিনি জুতা নিয়ে চড়াও হন ডিলারের লোকজনের ওপর। ডিলারের নিযুক্ত লোক মুক্তার হোসেনকে জুতাপেটা করেন তিনি।

আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের রাহুতকাঠিতে একটি চাল বিতরণ কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে।

মুক্তার হোসেন দেহেরগতি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, ‘ডিলার মো. শফিকুল ইসলাম আমাকে এক কেজি করে চাল কম দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি সে অনুযায়ী কাজ করেছি। এ নিয়ে একজন সুবিধাভোগী নারীর সঙ্গে ওজনে কম দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি আমাকে তাঁর পায়ের জুতা দিয়ে আঘাত করেন।’

ডিলার মো. শফিকুল ইসলাম দেহেরগতি ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি তাঁর নিযুক্ত লোকের ওপর হামলার ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত বলে জানান।

দেহেরগতি ইউনিয়নের বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন খান বলেন, মাপে চাল কম দেওয়ায় যাঁরা চাল বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁরা বিতরণকারীর গায়ে হাত তুলেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আতিকুর রহমান সুমন বলেন, চাল কম দেওয়ার ফলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। চাল ওজনে যেন কম না হয়, সে বিষয়ে ডিলারকে বলা হয়েছে।

বাবুগঞ্জ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা রুবিনা পারভীন সাংবাদিকদের বলেন, ওজনে কম দেওয়া ও মারধরের বিষয়টি তিনি জানেন না। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে জানবেন।

এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্সকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবাবুগঞ্জঅভিযোগবরিশাল বিভাগচালবরিশালজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু