মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক আলফাজ মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মো. আলফাজ উদ্দিন শেখ। ছবি: সংগৃহীত
মো. আলফাজ উদ্দিন শেখ। ছবি: সংগৃহীত

মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক মো. আলফাজ উদ্দিন শেখ (৫৮) নিজ কার্যালয়ে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে নগরের সিঅ্যান্ডবি রোডে মৎস্য ভবনে তাঁর দপ্তরে বসে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত শেবাচিম হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আলফাজ উদ্দিন মারা যান। মৎস্য কর্মকর্তা আলফাজ বরিশাল বিভাগের প্রথম পরিচালক ছিলেন।

পরিচালকের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর হাবিবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্যার (আলফাজ উদ্দিন) হঠাৎ তাঁর কক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। দ্রুত তাঁকে শেবাচিম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।’

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, পরিচালক মো. আলফাজ উদ্দিন শেখের বাড়ি কুষ্টিয়া সদরে। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে রয়েছেন। বাদ মাগরিব নগরের টিটিসি ক্যাম্পাসে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

জানাজায় বরিশাল বিভাগের মৎস্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাহাসপাতালবরিশাল বিভাগবরিশালমৎস্য অধিদপ্তরজেলার খবর
