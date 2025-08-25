Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

বরিশাল সিটি করপোরেশন: ১৫ কর্মকর্তাকে দুদকের নোটিশ, নথিপত্র তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) আরও ১৫ কর্মকর্তার তথ্য চেয়ে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বরিশাল সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কাইয়ুম হাওলাদার এ নোটিশ দেন। রোববার দুদক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে আরও ১৯ জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

নোটিশে ওই কর্মকর্তাদের অফিশিয়াল নাম, পদবি, কর্মরত শাখার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, এনআইডি, মোবাইল নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তলব করা হয়েছে।

করপোরেশনের নোটিশ পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন—নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল মোতালেব, আবুল বাশার, ওমর ফারুক ও মকসুমুল হাকিম রেজা, সহকারী প্রকৌশলী অরিফুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী শফিকুল আলম, আহসান হাবিব ও রেজাউল করিম, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ওহিদ মুরাদ, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা দিপক লাল মৃধা ও রেজাউল করিম, রাজস্ব কর্মকর্তা বাবুল হালদার, ট্রেড লাইসেন্স সুপার মো. শহিদুল ইসলাম, সুপারেন্টেড (পানি সরবরাহ) মো. পান্না এবং মেডিকেল অফিসার খন্দকার মনজুরুল ইসলাম শুভ্র।

দুদকের নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, নোটিশ পাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উন্নয়নকাজে অনিয়ম, ঘুষ নেওয়া, রাজস্ব আদায়ে নয় ছয়, স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম এবং অবহেলা ও ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার নামে উৎকোচ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা বাবুল হালদার, ট্রেড সুপার মো. শহিদুলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ পাওয়ায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিটি করপোরেশন থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তবে তাঁরা দুজনেই তৎকালীন ছাত্রলীগের প্রভাব খাটিয়ে আবার চাকরি ফিরে পান।

এ ব্যাপারে দুদক বরিশালের পরিচালক মোজাহার আলী সরদার বলেন, সম্প্রতি সিটি করপোরেশনের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। অনুসন্ধান শেষে কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে কমিশন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগবরিশাল সিটি করপোরেশনদুদকনোটিশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

যশোরে জামায়াত আমিরের মেয়ে নাগরিক ঐক্যের সদস্যসচিব

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

বরিশাল সিটি করপোরেশন: ১৫ কর্মকর্তাকে দুদকের নোটিশ, নথিপত্র তলব

বরিশাল সিটি করপোরেশন: ১৫ কর্মকর্তাকে দুদকের নোটিশ, নথিপত্র তলব

খুলনার ডুমুরিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের ২ আরোহীর মৃত্যু

খুলনার ডুমুরিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের ২ আরোহীর মৃত্যু

নালিতাবাড়ীতে যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা

নালিতাবাড়ীতে যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা