তরুণদের দিকে তাকিয়ে আছে দেশ: ইউজিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সমাবর্তনে উপস্থিত ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘তোমরা আজকে গর্বিত গ্র্যাজুয়েটস। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন নিজেদের বাবা-মাসহ দেশ ও জাতি। তাই সেই দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে। তোমরা সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছ। যারা তোমাদের শিক্ষাদান করলেন তাদের কথা মনে রেখো।’

নগরীর বেলস পার্কে শনিবার (১৮ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত বরিশালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের (ইউজিভি) প্রথম সমাবর্তনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এই আয়োজনে তিন হাজারেরও অধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের এই বয়সে শিক্ষকেরা একদিন ছিলেন। তাই তাঁরা জানেন এই সময়ে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে কত চঞ্চলতা-অস্থিরতা কাজ করে।’

ড. ফায়েজ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তাদের চাহিদা কী, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে একজন শিক্ষককে। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত সচেতন। তারা আপনাদের পর্যবেক্ষণ করে, তারা বুঝতে পারে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে যাচ্ছেন কি না।’

সমাবর্তনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. সাহাবুদ্দিনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ।

এ ছাড়াও সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএইচপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ইউজিভির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল বাকী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল আজিজ, বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার রায়হান কাওছার, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মঞ্জুর মোর্শেদ আলম, ইউজিভি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মো. ইমরান চৌধুরী, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. রাবেয়া বেগম, সমাবর্তনের আহ্বায়ক ইউজিভির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. ফরিদ আহমেদ।

এদিকে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বেলস পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পরম স্বীকৃতি এই সমাবর্তন।

ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজের উপাচার্য ড. প্রফেসর ড. আবদুল বাকী বলেন, ‘ইউজিভির প্রথম সমাবর্তন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এক মাইলফলক তৈরি করেছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছি।’

