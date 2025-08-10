Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বালু উত্তোলন, হুমকিতে বাড়িঘর-আবাদি জমি

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, এসব বালু উত্তোলনে আত্মঘাতী ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করায় বাড়িঘর ও কৃষিজমি ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বাকাল ইউনিয়নের উত্তর বড়মগড়া গ্রামের মৃত ধনঞ্জয় বাড়ৈর ছেলে জনমিন জন বাড়ৈ আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছাত্রলীগের নেতাদের প্রভাব দেখিয়ে একাধিক ড্রেজার মেশিন দিয়ে ফসলি জমি থেকে বালু তুলেছিলেন। চলতি বছরের ৫ আগস্টের পর তিনি বিএনপির নেতাদের ম্যানেজ করে আবারও বালু উত্তোলন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি বাগধা ইউনিয়নের নাঘিরপাড় গ্রামের কালীপদ মণ্ডলের আবাদি জমি ও মাছের ঘের থেকে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালু তুলছেন।

উত্তোলিত বালু স্থানীয় সন্তোষ বাড়ৈ ও কাসেম খানের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে আশপাশের বসতঘর ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এবং আবাদি জমির পরিমাণও কমছে। স্থানীয়রা জানান, যেকোনো সময় পাশের ঘরবাড়ি ধসে পড়তে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, তাঁরা বহুবার অভিযুক্তদের বাধা দিলেও উল্টো বিএনপির এক নেতার প্রভাব দেখিয়ে বালু উত্তোলন অব্যাহত রেখেছেন জনমিন। তাঁরা অবিলম্বে উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।

অভিযুক্ত জনমিন জন বাড়ৈর সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিখন বণিক বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

বালু-পাথর উত্তোলনআগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগজেলার খবররাজনৈতিক দল
