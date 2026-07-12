Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে ৭টি শিয়াল পিটিয়ে হত্যায় আদালতে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ৭টি শিয়াল পিটিয়ে হত্যায় আদালতে মামলা
ফাইল ছবি

বরিশাল নগরীতে সাতটি শিয়াল পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে বন বিভাগ। মামলার এজাহার আজ রোববার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দেওয়া হয়। আদালত সেটি গ্রহণ করেছেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম।

রফিকুল ইসলাম জানান, নগরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ময়দানখোলা এলাকায় শিয়াল হত্যার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেনেছেন। পরে বরিশাল সদর বন কর্মকর্তা আরিফুর রহমান সরেজমিনে খোঁজখবর নেন। তিনি ৮ জুলাই তদন্ত প্রতিবেদন দেন। আজ আরিফুর রহমান বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেছেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, নগরীর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম (৩৩), মোহাম্মদ হারিস (৩৬), কামাল কামাল খলিফা (৩২) ও মোহাম্মদ জামাল খলিফাকে (৩২) আসামি করা হয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা সাত বন্য প্রাণীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছেন। বন্য প্রাণী হত্যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রসঙ্গত, নগরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ময়দানখোলা এলাকায় ২ জুলাই শিয়াল পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেন এলাকার একদল ব্যক্তি। পরে মেরে ফেলা এসব শিয়ালের মাংস স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। এ রকম একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

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